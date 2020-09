Osterode. Bei der Verleihung in der Osteroder Stadthalle werden die lokalen Gewinner ausgezeichnet. Gelobt werden die außergewöhnliche Projekte.

MTV Förste gewinnt den Großen Stern des Sports in Bronze

Die Gewinner der Sterne des Sports in Bronze 2020 stehen fest. Die feierliche Preisverleihung fand in der Stadthalle Osterode am Harz statt, über den Hauptpreis durfte sich der MTV Förste freuen. Doch auch die weiteren Vereine, die sich beworben hatten, gingen nicht leer aus.

Die Sterne des Sports sind der Oscar des Breitensports. Seit 2004 zeichnen die Volksbanken und Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem organisierten Sport bei diesem viel beachteten Wettbewerb Sportvereine für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Über den Sieg auf der lokalen Ebene – die Sterne des Sports in Bronze – haben die Vereine die Chance, sich für die Ausscheidungen auf Landes- und Bundesebene zu qualifizieren. Zum ersten Mal wurde der Preis auf lokaler Ebene nun auch im Bereich der Volksbank im Harz vergeben, zahlreiche Sportvereine aus der Region hatten ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht.

Keine leichte Aufgabe für die Jury

Die lokale Jury, bestehend aus Petra Graunke (KSB Göttingen-Osterode, Geschäftsführerin Geschäftsstelle Osterode), Dr. Johann Alberts (KSB Goslar, Stellvert. Vorsitzender), Milena Eimann (Duale Studentin zur Diplom-Trainerin im Biathlon), Robert Koch (Sportredakteur vom HarzKurier) sowie Norbert Gössling (Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz), hat sich die Auswahl nicht leicht gemacht.

Die Vertreter der ausgezeichneten Vereine bei der Verleihung der Sterne des Sports in Bronze in der Stadthalle Osterode. Foto: Robert Koch / HK

„Sportvereine leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, mit ihrem Angebot und ihrer Wirkung sind sie einzigartig. Diese Leistungen werden mit dem Stern des Sports“, unterstrich Gössling im Rahmen der Verleihung und lobte die von den Vereinen eingereichten Projekte: „Es sind außergewöhnliche Projekte, die von einem großen Engagement zeugen.“ Eine Entscheidung, so Gössling, sei daher nicht leicht gewesen, letztlich aber doch eindeutig gefallen.

Über den Großen Stern in Bronze darf sich der MTV Förste freuen, der für die Ausrichtung und Organisation des Harzer Hexentrails gewürdigt wurde. „Der Hexentrail ist eine weit über die Harzer Grenzen hinaus bekannte Veranstaltung. Hier werden Sport und gesellschaftliches Engagement in vorbildlicher Weise miteinander verbunden“, begründete Gössling stellvertretend für die Jury die getroffene Wahl.

Der Große Stern in Bronze. Foto: Robert Koch / HK

Mehr als 300.000 Euro wurden durch den Lauf inzwischen an Spenden generiert – und das immer für gemeinnützige Organisationen der Region. Udo Küster und Michael Kasten vom MTV Förste zeigten sich sehr glücklich, dankten zugleich aber auch der Stadt Osterode: „Ohne die Unterstützung der Stadt wäre eine solche Veranstaltung für einen Verein wie uns gar nicht möglich.“

Platz zwei für SFC Harz-Weser

Den zweiten Platz sicherte sich der Sport- und Freizeitclub Harz-Weser aus Osterode, auf Platz drei landete der TuS 1849 Clausthal-Zellerfeld. Während jeder Verein einen kleinen Stern erhielt, durften sich die ersten drei Plätze zudem über eine Geldprämie freuen. Insgesamt warteten auf die Preisträger Geldprämien von bis zu 1.500 Euro. Eine Sonderauszeichnung und 250 Euro Unterstützung erhielt zudem der FC Eisdorf, dessen spontanes Engagement in einem Hilfsprojekt in der Corona-Krise so gewürdigt wurde.

Der MTV Förste zieht nun auf die Landesebene weiter und stellt sich der Jury des LSB sowie des Genossenschaftsverbandes. Er erhält damit die Chance auf den Großen Stern des Sports in Silber sowie im Erfolgsfall auf den Großen Stern des Sports in Gold, der auf Bundesebene vergeben wird.

Alle Vereine der Region haben im nächsten Jahr erneut die Möglichkeit, sich für die Sterne des Sports zu bewerben. Die neue Bewerbungsrunde startet im Frühjahr 2021, weitere Informationen unter www.vbimharz.de/sternedessports.