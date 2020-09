Northeim. Zum Handball-Vorbereitungsspiel gegen den Drittliga-Rivalen Eintracht Hildesheim sind 160 Zuschauer in der Schuhwallhalle zugelassen.

Northeimer HC darf am Sonntag vor Zuschauern testen

Am Sonntag treffen die Drittliga-Handballer des Northeimer HC ab 17 Uhr in einem Vorbereitungsspiel auf den Ligakonkurrenten Eintracht Hildesheim. Erstmals sind dabei wieder Zuschauer in der Schuhwallhalle zugelassen, 160 Fans dürfen bei dem Duell gegen den Aufstiegsaspiranten dabei sein.

Der NHC hat ein Hygienekonzept erstellt und mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Northeim abgestimmt, so dass eine begrenzte Zahl an Zuschauern wieder in der Schuhwallhalle begrüßt werden können. Hierfür gelten wie zur Zeit überall bei öffentlichen Veranstaltungen einige Corona-Vorschriften.

Die wichtigste Regel im Konzept der Northeimer: Es ist eine Voranmeldung per E-Mail an tickets@northeimerhc.de notwendig, hier erhält man eine Rückmeldung, ob noch ein Platz angeboten werden kann. Zudem gibt es keine Stehplätze, die Sitzplätze werden zugewiesen. Im gesamten Gebäude (mit Ausnahme der Sitzplätze) ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Weitere Infos und ein Datenblatt-Vordruck unter www.northeimerhc.de