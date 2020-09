Wulften. Die Tennisspielerinnen des TCW stehen im Pokalfinale und spielen am Samstag beim SC Epe/Malgarten. In der Bezirksklasse gab es einen Derbysieg.

Damen des TC Wulften siegen im Pokal und in der Liga

Nachdem sich die Damen des TC Wulften im Viertelfinale des Vereinspokals nach toller Leistung mit 3:0 in Hildesheim durchsetzen konnten, trafen sie im Halbfinale auf den TuS Vahrenwald.

Im ersten Einzel präsentierte sich Mara Hesse in gewohnt starker Form und schlug ihre Gegnerin 6:1, 6:1. Louisa Diedrich unterlag im zweiten Einzel in zwei Sätzen. Doch auf die Gauder-Schwestern war Verlass: Aline und Nadine gewannen das entscheidende Doppel nach toller kämpferischer Leistung mit 6:3, 6:3 zum 2:1-Sieg. Die Damen des TCW spielen nun am Samstag im Finale beim SC Epe/Malgarten, nördlich von Osnabrück gelegen. Alle sind sich einig: Egal wie das Spiel ausgeht, es ist bereits jetzt ein riesen Erfolg, es bis ins Endspiel geschafft zu haben.

Auch die Punktspielsaison in der Bezirksklasse läuft erfolgreich. Im vorletzten Saisonspiel bezwangen die Wulftenerinnen ihre Gegnerinnen aus Pöhlde mit 5:1. In den Einzeln ließen Mara Hesse und Aline Gauder den TCP-Damen Sophie Schirmer und Sophie Hoffmann keine Chance. Natalie Gauder setzte sich in zwei hart umkämpften Sätzen gegen Janice Rohrmann durch. Nachwuchsspielerin Juliane Mönnich musste sich Sophie Barke mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Im ersten Doppel schlugen Gauder/Gauder für die Wulftenerinnen auf. In einer sehr spannenden Partie gewannen die Pöhlderinnen den ersten Satz und führten im zweiten Satz bereits mit 5:2. Doch die Schwestern drehten das Spiel, gewannen den zweiten Satz im Tiebreak und den dritten Satz im Match-Tiebreak. Das zweite Doppel entschieden Hesse/Laura Koschmieder mit 6:3, 6:1 für den TCW.

Am letzten Spieltag am 20. September geht es nun zum entscheidenden Spiel nach Uslar, beide Teams stehen punktgleich an der Tabellenspitze.