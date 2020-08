Die erste Runde im NFV-Pokal der Frauen steht an

Bereits an diesem Wochenende stehen im Niedersachsenpokal der Frauen die ersten Fußball-Pflichtspiele der neuen Saison in Niedersachsen an. Auch einige Teams aus der Region sind in der ersten Runde am Ball.

Die Oberliga-Frauen des FC Eintracht Northeim spielen am Samstag ab 14 Uhr beim Liga-Konkurrenten FC Pfeil Broistedt. Am Sonntag kommt es zu weiteren Oberliga-Duellen. Die Frauen des ESV RW Göttingen sind ab 13 Uhr beim SV Hastenbeck gefordert. Ebenfalls ab 13 Uhr die Frauen des BSC Acosta in Braunschweig die Kickerinnen von Sparta Göttingen zu Gast. Der FFC Renshausen ist zur gleichen Zeit beim TSV Bemerode im Einsatz.

Das einzige Heimspiel eines südniedersächsischen Teams hat MF Göttingen zugelost bekommen. Der Landesligist empfängt am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Benzstraße den Oberligisten PSV Grün-Weiß Hildesheim.