Wacker Nordhausen unterliegt zu Hause mit 0:2

Nordhausen. In der NOFV-Oberliga Süd müssen sich die Fußballer aus der Rolandstadt dem Aufsteiger FC An der Fahner Höhe geschlagen geben.

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat in der NOFV-Oberliga Süd auch seine zweite Partie verloren. Gegen den Aufsteiger FC An der Fahner Höhe unterlag das Team von Coach Philipp Seeland vor 465 Zuschauern im Albert-Kuntz-Sportpark mit 0:2 (0:2).

Tobias Billeb per Elfmeter (8.) und Carlo Preller (13.) sorgten bereits in der ersten Viertelstunde für die Treffer. Wacker lief dem Rückstand in der Folge vergeblich hinterher und zeigte letztlich nicht die nötige Durchschlagskraft vor dem Tor, um der Partie noch eine Wende zu geben.