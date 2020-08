JFV Rhume-Oder begrüßt seine zwei neuen FSJler

Beim JFV Rhume-Oder haben mit Matthis Heitmüller und Luke Vorwälder erneut zwei engagierte junge Menschen begonnen, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Obwohl durch die Corona-Pandemie weiterhin viele Einschränkungen gibt, freuen sich beide auf ihre Aufgaben und die anstehenden Projekte.

Heitmüller wird vorrangig als E- und D-Jugendtrainer eingesetzt, Vorwälders Schwerpunkt liegt bei der C-Jugend. Zudem ist er in einer neuen Kooperation über die bisherigen AG-Zeiten hinaus an der KGS in Gieboldehausen im Einsatz. Ob die seit März ausgesetzten Fußball- und Sport-AGs am Gymnasium Herzberg, der OBS Lindau und der Grundschule Bilshausen zum neuen Schuljahr wieder aufgenommen werden können, ist noch nicht entschieden.

Beide FSJler werden die Trainer C-Lizenz für Kinder-/Jugendfußball in einer mehrwöchigen Ausbildung bis zum Ende der Herbstferien in Sögel im Emsland erwerben. Im kommenden Jahr soll dann auch wieder gemeinsam mit den FSJler eine JFV-Fußballschule durchgeführt werden.