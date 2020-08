Unverhoffter Neuzugang für die BG-Basketballerinnen

Der Lockdown in Kanada macht es möglich. BG-Eigengewächs Lia Kentzler wird zumindest bis zum Jahresende das Trikot der Flippo Baskets BG 74 Göttingen tragen. Die als Power-Forward und Centerin einsetzbare Akteurin ist seit einigen Wochen coronabedingt in ihrer Heimatstadt Göttingen und wird frühestens zum Jahreswechsel an ihren Studienstandort nach Nordamerika zurückkehren können.

Seit frühester Jugend war die mittlerweile 22-Jährige in den Nachwuchsmannschaften der BG aktiv, spielte in der weiblichen Basketball-Nachwuchs-Bundesliga und feierte mit den BG-Damen im Frühjahr 2017 den Aufstieg in die erste Liga. Nach dem Abitur ging es zunächst nach Hannover, wo sie beim Erstligakonkurrenten TKH zum Einsatz kam. 2018 folgte der Studienwechsel über den Atlantik in die kanadische Stadt Halifax. Dort war sie bis zum Abbruch der Saison in ihrer zweiten Spielzeit für die Dalhousie University in der höchsten College-Liga aktiv.

Die 1,85 Meter große Centerin freut sich, zumindest übergangsweise das Trikot der Veilchen Ladies überstreifen zu können: „Ich habe sehr viel Erfreuliches über das Team gelesen und gehört. Da wir in Kanada aktuell nur ein Fernstudium absolvieren können, bin ich dankbar für die Gelegenheit, in meiner Heimatstadt Basketball auf höchstem deutschen Niveau spielen zu können.“ Wie lange sie noch in Deutschland bleiben müsse, sei aktuell nicht absehbar. BG-Coach Goran Lojo seinerseits ist glücklich, dass er mit dem relativ unverhofften Neuzugang Verstärkung unter den Körben erhält.

Bevor am 24. Oktober die neue Saison in der 1. DBBL startet, stehen noch zwei Pokalrunden an, alle Erstligisten erhielten für Runde eins ein Freilos. In der zweiten Runde erwartet die Göttingerinnen dann allerdings ein harter Brocken: Die BG-Damen treffen Mitte Oktober auf den Erstliga-Konkurrenten Herner TC. Die Westdeutschen belegten bei Abbruch der vergangen Saison den vierten Rang, die Veilchen Ladies waren Achter.