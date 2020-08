Wacker Nordhausen stellt Hygienekonzept für Pokalkracher vor

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat sein Hygienekonzept für das Halbfinale im Thüringen-Pokal gegen den Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena am Samstag vorgestellt. Anstoß im Albert-Kuntz-Park ist um 14 Uhr, 1.500 Zuschauer sind zugelassen. Mit einem Sieg würden die Nordhäuser die Tür zur erneuten Teilnahme am DFB-Pokal weit aufstoßen, in der ersten Runde wäre Bundesligist Werder Bremen der Gegner.

Der Verkauf der Pokaltickets beginnt am Mittwoch, zunächst nur für Dauerkartenbesitzer, Vereinsmitglieder und Sponsoren. Am Donnerstag und Freitag erfolgt der freie Verkauf. Die Tickets werden ausschließlich über die Geschäftsstelle am Stadion verkauft. Am Tag des Pokalspiels bleiben die Tageskassen am AKS geschlossen.

Der Einlass beginnt am Samstag ab 12 Uhr, bei der Einlasskontrolle wird eine Fiebermessung jedes Besuchers stattfinden. Personen mit erhöhter Temperatur oder mit Corona-Symptomen wird der Zutritt zum Schutze aller verwehrt.

Weitere Infos zum Hygienekonzept und Vorverkauf unter www.wacker90.de.