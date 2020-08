BG Göttingen verpflichtet den Mexikaner Jorge Gutiérrez

Göttingen. Der erfahrene Guard spielte in der vergangenen Saison für den BBL-Konkurrenten Hamburg Towers. Der 31-Jährige kam 47 Mal in der NBA zum Einsatz.

Die BG Göttingen hat für die wichtige Position des Aufbauspielers einen erfahrenen Akteur verpflichtet. Der 31-jährige Mexikaner Jorge Gutiérrez wechselt von den Hamburg Towers zum südniedersächsischen Basketball-Bundesligisten und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag. „Jorge ist ein physischer Aufbauspieler mit sehr viel Erfahrung. Es ist ein Pluspunkt, dass er die BBL kennt“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Er kann punkten, wenn es nötig ist, aber noch wichtiger ist, dass er weiß, wie er seine Mitspieler einzusetzen hat.“

Gutiérrez besuchte von 2008 bis 2012 die University of California und absolvierte 129 Spiele für die Golden Bears. In seiner letzten Saison wurde er zum Pac-12 Conference Player of the Year gewählt. Seine erste Profi-Station war im Herbst 2012 Pioneros de Quintana Roo in seinem Geburtsland Mexiko. Nach dem Saisonende in Mexiko unterschrieb der Guard im November 2012 einen Vertrag bei Canton Charge in der NBA G-League. In den folgenden drei Spielzeiten bekam der Aufbauspieler immer wieder die Möglichkeit, in der NBA aufzulaufen. Für die Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks und Charlotte Hornets absolvierte er insgesamt 47 Partien, wurde aber hauptsächlich beim G-League-Team Canton Charge eingesetzt.

Seit 2016 in Europa unterwegs

Im Sommer 2016 entschied Gutiérrez, seine Karriere in Europa fortzusetzen und wechselte in die Türkei zu Trapzonspor. Über Aquila Trento (Italien), Delteco GPC (Spanien) und einem erneuten kurzen Gastspiel in Mexiko bei Capitanes Ciudad de Mexico kam der Guard im November 2019 zu den Hamburg Towers.

Bei dem Veilchen-Konkurrenten kam Gutiérrez bis zur Saison-Unterbrechung in 13 Partien im Schnitt rund 28 Minuten zum Einsatz. Der Guard erzielte durchschnittlich pro Spiel 14,2 Punkte, holte 3,8 Rebounds und gab 5,9 Assists. Die Towers verzichteten auf die Teilnahme am BBL-Final-Turnier, so dass die Partie gegen die Veilchen am 7. März die letzte des Mexikaners für die Hanseaten war. Durchaus kurios: Auch seine erste Partie für die Towers absolvierte der neue BG-Guard gegen Göttingen.