Einteilung der Kreisliga und 1. Kreisklasse der Frauen steht fest

Osterode. Die SG Wulften/Lindau/Hattorf erwischt in der Kreisliga die deutlich schwerere Gruppe. In der 1. Kreiskasse starten zwei Altkreis-Mannschaften.

Nachdem bei den Herren bereits die Einteilung der Fußball-Kreisliga veröffentlicht wurde (wir berichteten), ist nun auch die Einteilung bei den Frauen im NFV-Kreis Göttingen-Osterode klar. Anders als bei den männlichen Kollegen wurden die beiden Kreisliga-Staffeln allerdings ausgelost, was prompt zu einer vermeintlich deutlich stärkeren und einer deutlich schwächeren Staffel führte.

In Staffel A sind mit der SG Denkershausen/Lagershausen, der SG Wulften/Lindau/Hattorf und dem DSC Dransfeld der Zweite, Dritte und Vierte der vergangenen Saison hinter Meister und Aufsteiger MF Göttingen II. Die dritte Vertretung des MF, ebenfalls in der Staffel, besteht praktisch aus der Mannschaft der bisherigen SG Grone/Sieboldshausen – Sechster der Vorsaison. „Das ist die mit Abstand stärkere Staffel“, kommentierte dann auch Daniel Völker, Trainer der SG Wulften/Lindau/Hattorf, relativ wenig begeistert.

1. Kreisklasse eingeteilt

Ebenfalls bereits eingeteilt wurden die beiden Staffeln der 1. Kreisklasse der Damen. Hier sind mit der SG Windhausen/Förste und der neugemeldeten Mannschaft des SC HarzTor zwei Frauenteams aus dem Altkreis im Einsatz. Gespielt wird in der 1. Kreisklasse auf dem Kleinfeld, entweder mit sieben oder mit neun Spielerinnen.

Wie in der Kreisliga spielen auch in der 1. Kreisklasse Teams aus dem benachbarten NFV-Kreis Northeim-Einbeck mit, der keinen eigenen Frauen-Spielbetrieb auf dem Rasen anbietet. Noch offen ist in beiden Ligen der genaue Spielmodus, hierüber wird der Spielausschuss noch informieren.

Kreisliga

Staffel A: DSC Dransfeld, SV Puma Göttingen, MF Göttingen III, SG Wulften/Lindau/Hattorf, 1. SC Göttingen 05, SG Denkershausen/Lagershausen, TSV Gladebeck

Staffel B: Bovender SV, ESV RW Göttingen III, FC Lindenberg Adelebsen, SC Hainberg, FSG Weser/Verna, SG Harzhorn, TSV Germania Dassensen

1. Kreisklasse 7er/9er

Staffel A: FC SeeBern, FC Gleichen, SG Windhausen/Förste, VfL Olympia Duderstadt, MTV Markoldendorf II, TuSpo Weser Gimte

Staffel B: FFC Renshausen II, TSV Nesselröden II, SC HarzTor, Sparta Göttingen III, SSG Bishausen, VfB Uslar, FC Hebenshausen