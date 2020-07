Der neue TNB-Vereinspokal startet in dieser Woche

Am Dienstag startet der TNB-Vereinspokal, bei der Premiere des neu geschaffenen Wettbewerbs gehen insgesamt 412 Tennis-Mannschaften in Niedersachsen und Bremen an den Start. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, zumal die Veranstaltung sehr kurzfristig ins Leben gerufen wurde“, sagt der TNB-Vizepräsident Mannschafts-/Wettkampfsport, Jörg Kutkowski.

Insgesamt sind 238 Vereine in der Spielserie vertreten. Die meisten Meldungen gibt es in der Konkurrenz Herren Ü50 der Leistungsklassen 15 bis 23 – hier starten 84 Teams. „Generell ist das Interesse der Herrenmannschaften größer“, so Kutkowski. 73 Prozent der gemeldeten Teams sind männlich, 27 Prozent weiblich. Abgesagt werden musste die Konkurrenz Damen LK 1 bis 21 mangels Beteiligung. Die meisten Mannschaften meldeten der TC Blau-Weiß Emlichheim und der TC im SC Melle mit jeweils sieben Teams.

Aus dem Altkreis Osterode treten bei den Damen LK 15 bis 23 der TC Pöhlde und TC Wulften an, bei den Damen Ü50 LK 15 bis 23 sind der TC RW Osterode und TC GW Herzberg vertreten. Die Herzberger schicken auch in der Konkurrenz Herren LK 7 bis 23 ein Team ins Rennen.