Scharfschützin Riley Lupfer wechselt zur BG 74 Göttingen

Da könnte den Verantwortlichen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen ein echter Kracher gelungen sein. Von der Boise State University im US-Bundesstaat Idaho wechselt Shooting-Guard Riley Lupfer an die Leine. Die 1,80 Meter lange Scharfschützin hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen in der US-College-Liga NCAA sowie zuvor an der Highschool erhalten.

Geboren und aufgewachsen ist die 22-Jährige in Spokane im Bundesstaat Washington. Schon an der Highschool wartete die Dreier-Spezialistin mit herausragenden Statistiken auf und war Kapitänin ihres Teams. Diese Entwicklung setzte sich an der Universität fort. Bei den Broncos wurde sie gleich im ersten Jahr ins Auswahlteam der besten Newcomerinnen gewählt. In den folgenden drei Jahren erhielt sie mehrfach hohe Ehrungen in der Division Mountains West, in der ihre Broncos an den Start gehen.

Drei Jahre stand sie im Auswahlteam der Division, zwei Mal wurde sie in die Starting Five der Woche der gesamten NCAA gewählt. Mehrere Auszeichnungen als wertvollste Spielerin der Woche runden ihre Leistungsbilanz ab. Nach der wegen der Corona-Epidemie im März abgebrochenen NCAA-Saison und erfolgreichem Studienabschluss ist sie in der Rangliste der Broncos mittlerweile mit 350 Distanzwürfen die beste Drei-Punkt-Schützin.

Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen der Veilchen Ladies, dass Lupfer nun ihren ersten Profi-Vertrag in Göttingen unterschrieben hat. Für das Team von Goran Lojo ist es die mittlerweile vierte feststehende Spielerin. Der Trainer erhofft sich von der Distanzschützin, dass sein Team noch schwerer auszurechnen sein wird.

Die Saison wird am letzten Oktober-Wochenende starten, vorgeschaltet sind noch zwei Runden im DBBL-Pokal.