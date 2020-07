Akeem Vargas kehrt nach sieben Jahren zur BG Göttingen zurück

Die BG Göttingen holt einen Publikumsliebling zurück: Akeem Vargas wird nach sieben Jahren zum zweiten Mal in seiner Karriere das lila Trikot tragen. Der 30-jährige Guard, der in der Saison 2012/13 schon einmal für die Veilchen auflief, wechselt von den Frankfurt Skyliners in die Universitätsstadt an der Leine und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Ich bin extrem froh, dass wir Akeem verpflichten konnten. Für mich ist er ein qualitativ hochwertiger deutscher Spieler, der viel Erfahrung in der BBL mitbringt“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Ein Bonus ist, dass er eine Verbindung zur BG Göttingen hat. Er wird uns auf dem Parkett viel Qualität geben, sowohl offensiv, als auch defensiv. Zudem ist er mit seinem starken Charakter der perfekte Spieler, um die Jüngeren im Team zu führen.“

Den Veilchen-Fans ist Vargas aus der Zweitliga-Spielzeit 2012/13 bestens bekannt. Der damals 22-Jährige absolvierte 33 Spiele für die BG und gehörte mit durchschnittlich rund 31 Minuten Spielzeit (14,1 Punkte/4,7 Rebounds/2,3 Assists) zu den Leistungsträgern des damaligen Trainers Johan Roijakkers. Mit diesen Statistiken empfahl sich der Deutsche für höhere Aufgaben und wechselte zum Spitzenteam Alba Berlin. Von 2013 bis 2018 ging Vargas für die Hauptstädter auf Korbjagd und etablierte sich auf höchstem Leistungsniveau. Zweimal gewann der in den USA geborene Vargas mit den Albatrossen den deutschen Pokal. 2018 unterschrieb der 1,92 Meter große Basketballer einen Vertrag bei den Frankfurt Skyliners, für die er auch in der vergangenen Spielzeit auflief. In 25 Spielen stand der Defensiv-Spezialist im Schnitt rund 24 Minuten auf dem Parkett, in denen er 7,0 Punkte erzielte und 2,8 Rebounds holte.

Vargas lobt Entwicklung der BG

„Göttingen hat sich diesen Sommer wieder extrem bemüht, mich zurückzuholen, und ich freue mich sehr darüber, dass es dieses Mal geklappt hat“, sagt Vargas, der insgesamt 43 Länderspiele für Deutschland in seiner Vita stehen hat, zu seinem Wechsel. „Die BG hat sich in den letzten Jahren phänomenal entwickelt und viele Standorte deutschlandweit überholt. Ganz besonders freue ich mich auf die Emotionen und Leidenschaft der Fans, die diesen Club für mich zu etwas ganz Besonderem machen.“

Der Veilchen-Neuzugang startete seine Basketball-Karriere bei der KuSG Leimen und wechselte im Alter von 16 Jahren ins Internat Urspringschule in Schelklingen, für das er drei Jahre in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL/U19) auflief. Parallel dazu erhielt Vargas auch schon Einsatzzeit in der ProB für Ehingen. Nach einem Jahr auf dem Iowa Lakes Community College (2009/10) kehrte der Guard nach Deutschland zurück und ging zwei Jahre für die Walter Tigers Tübingen in der BBL und dank einer Doppellizenz auch für Ehingen in der zweiten Liga auf Korbjagd. 2012 holte Roijakkers den Basketball-Profi nach Göttingen.