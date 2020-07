Leichtathleten bieten im Jahnstadion eine tolle Flugshow

Osterode. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen beim Meeting „Help at Corona“ an den Start – sechs Stadionrekorde fallen.

Es war ein Supertag für die Leichtathletik in Osterode. Mit sechs neuen Stadionrekorden, einigen DLV-Jahresbestleistungen und persönlichen Bestleistungen, die bei hervorragenden Bedingungen von den 104 startenden Teilnehmer aufgestellt wurden, konnte von der ausrichtenden LG Osterode bilanziert werden: Alles richtig gemacht! Die Athleten sowie die Bundestrainer zollten viel Lob für eine nahezu perfekte Organisation beim Meeting „Help at Corona“ am Samstag im Jahnstadion.

Starke Leistungen im Stundentakt, so war die Ansage und so wurde es umgesetzt. Der Sieg im Diskuswurf der Männer ging an Lawrence Okoye aus Großbritannien (63,02 m). Es war das beste Resultat des 28-Jährigen seit acht Jahren, nach sieben Jahren als Profi-Footballer hatte er im vergangenen Jahr sein Leichtathletik-Comeback gestartet. Platz zwei holte sich David Wrobel, WM-Teilnehmer aus Magdeburg (61,35 m).

Homeier siegt mit letztem Sprung

Spannung herrschte im Weitsprung der Frauen. Im ersten Versuch übertraf mit 6,40 m Lea Jasmin Riecke (Mitteldeutscher SC) den Stadionrekord, Maryse Luzolo (Königsteiner LV) zog im fünften Versuch gleich, ehe Merle Homeier von der LG Göttingen mit ihrem letzten Sprung auf 6,57 m flog. Da wollten sich die Männer nicht verstecken: Schon im ersten Versuch übertraf der dreimalige Deutsche Hallenmeister Julian Howard (LG Region Karlsruhe) mit 7,85 Metern die alte Bestmarke und eroberte damit die deutsche Spitze. Auch Gianluca Puglisi (Königsteiner LV) mit 7,70 m und Mohammad Alsalami (LAC Berlin) mit 7,64 m sprangen sehr weit.

Hoch hinaus ging es für Jonas Wagner (Dresdener SC), der mit 2,20 m Jahresbestweite und einen Stadionrekord sprang. Nur hauchdünn scheiterte er an 2,25 m. Da wurden die Mühen im Vorfeld des Meeting belohnt, um einen langen Anlauf für die Hochspringer realisieren zu können. Souverän war der Auftritt von Christina Honsel (TV Wattenscheid). Mit 1,86 m übertraf sie zunächst die alte Stadion-Bestmarke, dann schraubte sie den Rekord auf 1,90 m. Damit sprang die U23-Vize-Europameisterin Deutsche Jahresbestleistung.

Traumtag für Julia Ritter

Einen Traumtag erwischte Julia Ritter (TV Wattenscheid). Sie knackte erstmals die 18-Meter-Marke im Kugelstoßen. Ihre Vier-Kilo-Kugel schlug gleich zweimal jenseits der Marke ein, mit 18,14 Meter siegte sie vor der weitengleichen Niederländerin Jessica Schilder. Ritter stand zuvor bereits im Diskusring und siegte dort ebenfalls mit Bestleistung. 59,64 Meter reichten, um die EM-Vierte Claudine Vita (SC Neubrandenburg) knapp zu besiegen. Ritter war entsprechend wunschlos glücklich und zufrieden.

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Trio aus Spanien (Pablo Torrijos Navarro, Marina Lobato Perez und sitzend Patricia Sarrapio Martin). Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Neele Eckhardt (LG Göttingen) beim Auslaufen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Patricia Sarrapio Martin, Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Neele Eckhardt (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Neele Eckhardt (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Neele Eckhardt (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Neele Eckhardt (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Patricia Sarrapio Martin, Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Patricia Sarrapio Martin, Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Lale Eden (Hannover 96), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Blessing Enatoh (TSV Spandau), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bianca Stichling (TSG Weinheim), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Felix Wenzel (SC Potsdam), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt das Kugelstoßen mit deutscher Jahresbestweite. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bianca Stichling (TSG Weinheim), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Blessing Enatoh (TSV Spandau), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Luisa Deeken (TV Wattenscheid), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Im Jahnstadion Osterode sind nationale und internationale Leichtathleten am Start, sechs Stadionrekorde fallen. Foto: Robert Koch

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Lea Triendl (TSG Weinheim), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Friederike Altmann (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Thea Schmidt (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Imke Daalmann (Bayer Leverkusen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jessie Madula (ART Düsseldorf), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Lale Eden (Hannover 96), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Emily Pischke (TJK Sarstedt), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bianca Stichling (TSG Weinheim), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt das Kugelstoßen mit deutscher Jahresbestweite. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Christina Honsel (TV Wattenscheid) springt 1,90 m - Stadionrekord im Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Marina Lobato Perez (FC Barcelona), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Friederike Altmann (LG Göttingen), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Luis Grewe (VfL Eintracht Hannover), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kilian Flohr (SV Preußen Berlin), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt das Kugelstoßen mit deutscher Jahresbestweite. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bastian Rudolf (Dresdner SC), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Tom Spierenburg (OTB Osnabrück), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Ann-Sophie Hinzdorf (TV Wattenscheid), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jonas Wagner (Dresdner SC) stellt mit 2,20 Meter einen Stadionrekord im Hochsprung auf. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jonas Wagner (Dresdner SC) stellt mit 2,20 Meter einen Stadionrekord im Hochsprung auf. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jessica Schilder (Niederlande), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kerlan Plumasseau (Club Athle 91), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jonas Wagner (Dresdner SC) stellt mit 2,20 Meter einen Stadionrekord im Hochsprung auf. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Hanna Meinikmann (TV Wattenscheid), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Hanna Meinikmann (TV Wattenscheid), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Pablo Torrijos Navarro (Spanien) gewinnt den Dreisprung der Männer mit Stadionrekord. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt das Kugelstoßen mit deutscher Jahresbestweite. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Felix Wenzel (SC Potsdam), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bastian Rudolf (Dresdner SC), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jonas Wagner (Dresdner SC) stellt mit 2,20 Meter einen Stadionrekord im Hochsprung auf. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kerlan Plumasseau (Club Athle 91), Dreisprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jonas Wagner (Dresdner SC) stellt mit 2,20 Meter einen Stadionrekord im Hochsprung auf. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Hanna Meinikmann (TV Wattenscheid), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Hanna Meinikmann (TV Wattenscheid), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Tobias Köhlder (SV Halle), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Tobias Köhlder (SV Halle), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Noah Bodelier (Bayer Leverkusen), 200 Meter Sprint. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bastian Rudolf (Dresdner SC), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kilian Flohr (SV Preußen Berlin), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Cedric Trinemeier (LV 90 Erzgebirge), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Maria Tietze (Bayer Leverkusen), 200 Meter Sprint. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kilian Flohr (SV Preußen Berlin), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Tobias Köhlder (SV Halle), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Marc Aurel Loibl (LV 90 Erzgebirge), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Scott Lincoln (Großbritannien), Kugelstoßen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bastian Rudolf (Dresdner SC), Hochsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Irmgard Bensuan (Bayer Leverkusen), 200 Meter Sprint. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Max Entholzner (1. FC Passau), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Carl-Junior Boateng (Hamburger SV), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Stephan Hartmann (LG Nord Berlin), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Max Entholzner (1. FC Passau), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt mit dem Diskus in persönlicher Bestweite von 59,64 Meter. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Claudine Vita (SC Neubrandenburg), Diskus. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Max Entholzner (1. FC Passau), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Mohammad Alsalami (LAC Berlin), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Mohammad Alsalami (LAC Berlin), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Claudine Vita (SC Neubrandenburg), Diskus. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julian Howard (LG Region Karlsruhe) stellt im Weitsprung mit 7,85 Meter einen Stadionrekord auf. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Bennet Vinken (Hamburger SV), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Kirstie Law (Großbritannien), Diskus. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Max Entholzner (1. FC Passau), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. 100 Meter der Frauen mit (v.l.) Lea Jasmin Riecke (Mitteldeutscher SC), Beatrix Gross (LG Göttingen), Miriam Hoppe (VfL Eintracht Hannover) und Lily Louisa Wildhagen (TJK Sarstedt). Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. 100 Meter der Frauen mit (v.l.) Lea Jasmin Riecke (Mitteldeutscher SC), Beatrix Gross (LG Göttingen), Miriam Hoppe (VfL Eintracht Hannover) und Lily Louisa Wildhagen (TJK Sarstedt). Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Doppelweltmeister David Storl (SC DHfK Leipzig) gewinnt das Kugelstoßen mit Saisonbestweite von 20,63 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Stephan Hartmann (LG Nord Berlin), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Carl-Junior Boateng (Hamburger SV), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jule Gipmann (SV Viktoria Goch), Diskus. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Gianluca Puglisi (Kögisteiner LV), Weitspringen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Mohammad Alsalami (LAC Berlin), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Max Entholzner (1. FC Passau), Weitsprung. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julian Howard (LG Region Karlsruhe) stellt im Weitsprung mit 7,85 Meter einen Stadionrekord auf. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. 100 Meter der Frauen mit (v.l.) Lea Jasmin Riecke (Mitteldeutscher SC), Beatrix Gross (LG Göttingen), Miriam Hoppe (VfL Eintracht Hannover) und Lily Louisa Wildhagen (TJK Sarstedt). Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Gianluca Puglisi (Kögisteiner LV), Weitspringen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Gianluca Puglisi (Kögisteiner LV), Weitspringen. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Lawrence Okoye und Scott Lincoln aus Großbritannien. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Ritter (TV Wattenscheid) gewinnt mit dem Diskus in persönlicher Bestweite von 59,64 Meter. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Harting (SSC Berlin), Diskus. Foto: Robert Koch / HK



Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Sandy Uhlig (SV Halle), Diskus. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. 100 Meter der Männer mit (v.l.) Michel Meißner (VfL Wolfsburg), Fawzane Salifou (VfL Eintracht Hannover), Sven-Fabian Kwoll (VfL Eintracht Hannover), Joao Cardoso Neves (VfL Eintracht Hannover), Lennard Kolter (VfL Eintracht Hannover), Paul Kirchhof (LG Osterode), Simon Bahnmüller (LG Braunschweig). Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Julia Harting (SSC Berlin), Diskus. Foto: Robert Koch / HK

Leichtathletik-Meeting Help at Corona Leichtathletik: Am 18. Juli 2020 findet im Jahnstadion Osterode das Meeting "Help at Corona" statt. Viele Spitzensportler aus Deutschland und einige internationale Gäste gehen an den Start. Jade Lally (Großbritannien), Diskus. Foto: Robert Koch / HK

Das war auch Deutschlands Kugelstoß-Vorzeigeathlet David Storl (SC DHfK Leipzig). Er schraubte seine Saison-Bestmarke in einer soliden Serie auf 20,63 m. Weiter hat er in diesem Jahr auch in der Halle nicht gestoßen.

Weite Flüge im Dreisprung

Ein Stadionrekord ging nach Spanien: Pablo Torrijos Navarro schraubte die Bestmarke im Dreisprung auf starke 16,67 m. In allen Sprüngen übertraf er die 16 m-Marke und ließ Felix Wenzel vom SC Potsdam mit 15,75 m keine Chance. Der Schlusspunkt blieb Dreispringerin Neele Eckhardt (LG Göttingen) vorbehalten, mit 13,80 m war der sechste Stadionrekord perfekt. Sogar die 14 Meter wären möglich gewesen, hätte sie bei zwei Versuchen nicht reichlich Distanz am Brett verschenkt.

Die Laufbahn stand diesmal nicht im Fokus, gute Leistungen gab es trotzdem. Luis Oberbeck (TSV Neuhof) lief mit 47,96 Sekunden eine starke Stadionrunde. Die 100 m dominierte Michael Meißner (VfL Wolfsburg) in 10,71 Sekunden, der U20-Sieg blieb in Osterode. Paul Kirchhof von der LGO sprintete starke 11,27 Sekunden. Bei den Frauen gewann den Sprint Lea Jasmin Riecke, Schnellste über 400 m war Michelle Janiak (VfL Eintracht Hannover). Den besten Eindruck der Paralympics-Starter machte Weitsprung-Weltmeister Leon Schäfer (Bayer Leverkusen), der in der Klasse T63 auf 6,62 m kam. Nicht ganz zufrieden war die 200 m-Weltrekordlerin Irmgard Bensuan (Bayer Leverkusen), die 28,05 Sekunden in ihrer Klasse T44 sprintete.

Einen großen Dank zollte Meeting-Organisator Rainer Behrens seinem ganzen Team, ob als Kampfrichter oder im Catering, ob als Edelhelfer an allen Fronten – sie haben alles gegeben, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.