Zweimal wird für den guten Zweck zum Golfschläger gegriffen

Pöhlde. „Spielend Gutes tun mit Uwe & Friends“ – unter diesem Motto hat sich Organisator Uwe Groth mit dem Golfclub Rittergut Rothenberger Haus und etlichen Sponsoren aus der Region zusammen getan, um außer der Reihe am Sonntag, 2. August, ein Turnier für den Guten Zweck auf die Beine zu stellen. Unter anderem unterstützen der Malerbetrieb Bosold, das Pentadent Zahnlabor, Wundrack KG, Elektro Beckmann, Medimax und Mc Airlaids das Turnier.

Das gesamte Startgeld, die sogenannte Green Fee, wird gespendet, außerdem wird eine Tombola auf die Beine gestellt, um die Erlöse zu erhöhen. Die gesamte Tagesverpflegung wird von den Sponsoren übernommen, so dass das Turnier komplett darauf ausgelegt werden kann, Spenden für die Kinder des Hospizes in Göttingen zu sammeln.

Natürlich handelt es sich hierbei um ein offenes Turnier – das bedeutet, dass auch alle Mitglieder umliegender Golfclubs auf das Rittergut Rothenberger Haus eingeladen sind, um mitzuspielen und zu spenden. „Vielleicht schaffen wir es auf diesem Weg auch, den Spendentopf noch weiter zu füllen oder ein paar Tombolapreise mehr zu generieren. Jede Hilfe ist wichtig!“, hofft Johanna Elsner v. der Malsburg, Vizepräsidentin des Golfclubs.

Seit etlichen Jahren engagiert

Uwe Groth ist seit Jahren äußerst engagiert, wenn es darum geht, Spenden zu sammeln. So spielt er jedes Jahr 100 Loch Golf zu Fuß an einem Tag, um auf spendenbedürftige Einrichtungen aufmerksam zu machen und Gelder zu sammeln. Auch in diesem Jahr plant der Bad Lauterberger wieder seine traditionelle Marathon-Golf-Aktion, bei der er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs ist. Dieses Projekt folgt im Anschluss an das Turnier am Montag, 10. August.

„Wir wollen in diesem Jahr die Marke von 20.000 Euro knacken, vielleicht schaffen wir es sogar bis zu den 25.000 Euro“, berichtet Groth im Vorfeld. Seitdem Groth die Marathon-Golfrunde spielt, konnte er bereits mehr als 18.000 Euro für den guten Zweck sammeln. Dass diese Gesamtsumme jemals zustande kommen würde, überrascht ihn dabei immer noch, freut ihn aber natürlich riesig: „Am Anfang habe ich nie damit gerechnet.“

Ein Sparschwein zur Unterstützung steht im Clubgebäude des GC Rittergut Rothenberger Hauses bereit. Auch im Holiday Land Reisebüro in Bad Lauterberg steht eine Spendenbox bereit, um den Golf-Marathon zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Turnier und den Aktionen online unter www.golf-duderstadt.de/uwescharity.