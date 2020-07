Die Volleyballer des SuS Tettenborn starten wieder durch

Die Volleyballer des SuS Tettenborn sind nach fast dreimonatiger Pause wieder aktiv. Mit den einhergehenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen konnte seit Mitte Mai wieder an das Sporttreiben und Volleyballspielen gedacht werden. Die Verantwortlichen der Volleyballsparte entwickelten daraufhin in einem Online-Meeting ein Hygienekonzept und ein spezielles System zur Platzbelegung der Beachanlage.

Zunächst erfolgte ein Arbeitseinsatz, um die Anlage herzurichten. Danach konnte in Kleingruppen mit Abstand im Sand trainiert werden. Die Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen, vor allem der Abstandsregeln, klappt erstaunlicherweise sehr gut. Im nächsten Schritt wird nun der Hallenbetrieb langsam wieder hochgefahren. Das Ziel ist es, nach den Sommerferien wieder im Normalbetrieb trainieren zu können. Solange werden die Voraussetzungen für die neue Saison im Sand geschaffen.

An Erfolge anknüpfen

Die junge Tettenborner Männermannschaft möchte an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag die Mannschaft auf dem zweiten Platz in der Bezirksliga Südniedersachsen, dem Relegationsplatz für die Landesliga. Sie hatte alle Spiele absolviert und mit einem knappen 3:2 Sieg beim 1. VC Pöhlde II die erfolgreiche Spielzeit mit einem Derbysieg abgeschlossen.

Da nur noch ein Spieltag ausstand, wäre dieses Abschneiden auch unter regulären Bedingungen möglich gewesen. Für die im Schnitt 19 Jahre junge Mannschaft war die Saison ein spannendes, lehrreiches und spaßiges Abenteuer. Zielsetzung für die neue Saison ist nach dem Abgang von Hauptangreifer Julian Ludwig zur ersten Pöhlder Mannschaft zunächst ein Platz im Mittelfeld.

Die U18-Mannschaft belegte bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften Rang neun. Foto: Verein

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten meldet der SuS Tettenborn zwei Männerteams für den Spielbetrieb. Die zweite Mannschaft startet in der neugegründeten Bezirksklasse und besteht nur aus Jugendspielern. In dieser neuen Klasse spielen nur Jugendmannschaften aus Südniedersachsen nach Jugendspielregeln, mit dem Ziel, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Außerdem werden wieder mehrere Jugendmannschaften des SuS (U13, U14 und U18) am Spielbetrieb und an Meisterschaften teilnehmen.

Die U18 vertrat die Region Südniedersachsen im Februar bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften. In einem erlesenen Teilnehmerfeld, gespickt mit Auswahlspielern, belegte man den neunten Platz. Die U13 und U14 spielten erfolgreich in der Jugendrunde, wobei ein Großteil der Spiele aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen musste.

Die Männer- und Jugendmannschaften werden in dieser Saison gemeinsam von Florian Bergmann, Marius Bergmann und Stephan Büschel betreut und trainiert.

In der Saison 2019/20 kamen bei dem Herren des SuS Tettenborn Florian Bergmann, Marius Bergmann, Michel Bischoff, Thomas Boeck, Thies Brendel, Stephan Büschel, Finn Klossek, Florian Kurschus, Julian Ludwig, Jakub Mlynarczyk, Jan Mohr, Damian Romanowski, Niklas Unger und Luke Wendel zum Einsatz.