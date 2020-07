Krombacher bleibt der BG Göttingen als Haupt-Partner treu

Die Krombacher Brauerei und die BG Göttingen arbeiten bereits seit 13 Jahren vertrauensvoll zusammen. Auch in Zukunft setzen die Partner weiter auf Kontinuität und haben eine Fortsetzung des Engagements für weitere drei Jahre beschlossen. Damit bleibt Krombacher bis mindestens 2023 Haupt-Partner der Veilchen. Sobald Fans die Heimspiele wieder besuchen dürfen, können sie auch weiterhin Krombacher-Produkte in der Sparkassen-Arena genießen. Darüber hinaus werden verschiedene Aktivierungen für eine lebendige Partnerschaft sorgen. Eine werbliche Präsenz in der Halle und auf den Kanälen der BG rundet das Sponsoringpaket ab.

„Über die vielen Jahre der Zusammenarbeit ist eine sehr enge Verbundenheit zwischen dem Verein und Krombacher entstanden. Deshalb waren wir uns auch schon frühzeitig einig, dass wir den Vertrag verlängern werden“, sagt Ralf Kleinhans, Krombacher Gebietsverkaufsleiter Gastronomie. „Wir wollen dem Club weiterhin ein starker und verlässlicher Partner sein und auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein Zeichen setzen, dass wir an der Seite der Veilchen stehen.“

Glücklich über Zusammenarbeit

BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen zeigt sich ebenfalls glücklich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr dankbar, dass wir uns auf einen so treuen Partner wie Krombacher verlassen können. Es sind momentan keine einfachen Zeiten. Umso mehr sind wir auf die Unterstützung unserer Sponsoren angewiesen. Die Solidarität von Krombacher bedeutet uns sehr viel.“

Im sportlichen Bereich laufen derweil die Planungen für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga. Höchste Priorität nach dem Wechsel des bisherigen Headcoaches Johan Roijakkers nach Bamberg hat die Verpflichtung eines neuen Trainers, der dann den Kader nach seinen Vorstellungen zusammenstellen kann.

Noch bis Anfang August läuft die traditionelle Versteigerung der Original-Spielertrikots der Veilchen. Das lila Heimtrikot und die Hose jedes Spielers mit Unterschrift werden online versteigert. Alle Artikel werden nacheinander versteigert; Fans haben jeweils 48 Stunden Zeit mitzubieten. Um mitbieten zu können, müssen Anhänger sich im Online-Fanshop anmelden.

Weitere Infos zur Versteigerung unter www.bggoettingen.de.