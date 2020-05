Viktoria Bad Grund verlängert mit seinem Trainerduo

Egal, wie die Verantwortlichen des NFV über die aktuelle und die neue Saison in Kürze entscheiden, der Vorstand des SV Viktoria Bad Grund und die Verantwortlichen für die erste Mannschaft haben jetzt schon eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Zusammenarbeit mit Trainer Benjamin Klinzing und seinem Co-Trainer Holger Schmidt wird auch in der kommenden Spielzeit fortgesetzt. In der momentan unterbrochenen Saison liegen die Bergstädter in der 1. Kreisklasse Nord auf Rang drei.

Erstmals erfolgte die Verlängerung beim SV Viktoria auf Grund der Corona-Bestimmungen nicht per Handschlag. „Da zählt unter uns Oberharzern auch das gesprochene Wort“, so die gemeinsame Aussage des Vorsitzenden Rüdiger Lösch, seines Stellvertreters Paul Kern und des Trainer-Duos.

Passend dazu wurde bereits am vergangenen Mittwoch unter den entsprechenden Corona-Sicherheitsaspekten erstmals wieder ein Training in der Glück-Auf-Kampfbahn durchgeführt. Das wird jetzt bis auf Weiteres immer mittwochs ab 19 Uhr stattfinden. Duschen und Umkleideräumen dürfen zwar noch nicht benutzt werden, doch das ist das kleinste Übel. „Wichtig ist, das der Ball wieder rollt, wir die neue Saison fest im Blick haben und mit der Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam Klinzing/Schmidt dafür eine gute Basis geschaffen haben“, unterstreicht Rüdiger Lösch.