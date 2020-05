Topsportler könnten sich doch in Osterode messen

Mitte April musste das 12. Internationale Sparkassen-Meeting, das am 13. Juni im Osteroder Jahnstadion stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt gibt es aber Hoffnung, dass in diesem Jahr doch noch Spitzenleichtathletik in der Sösestadt geboten wird. Das Feriensportfest der LG Osterode am Samstag, 18. Juli, rückt dabei in den Mittelpunkt.

Noch bis zum 30. Juni sind durch den Niedersächsischen Leichtathletikverband Veranstaltungen untersagt, im Rahmen der Lockerungen bei den Corona-Verordnungen könnten danach aber wieder kleinere Sportevents stattfinden. Für diese würden allerdings weiter die Auflagen und Hygieneregeln gelten. „Wir denken daher an ein Spezialmeeting mit ausgesuchten Disziplinen und Sportarten, die mit Abstand möglich sind. So möchten wir niedersächsischen und nationalen Spitzenathleten die Möglichkeit geben, sich zu zeigen“, berichtet Organisator Rainer Behrens. David Storl hat bereits zugesagt Eine dieser Sportarten, bei der die Abstandsregeln gut einzuhalten sind, ist das Kugelstoßen. Die Disziplin hat beim Meeting stets einen hohen Stellenwert, die Anlage am Ührder Berg ist bei den Athleten sehr beliebt. So verwundert es nicht, dass der zweifache Weltmeister David Storl bereits seine Zusage gegeben hat und im Juli in Osterode an den Start gehen möchte. Auch Storls Trainingspartner Dennis Lewke, der im Februar erstmals die 20 Meter-Marke knackte, will dabei sein. Mit Sven Lang, dem leitenden Bundestrainer Kugelstoßen, steht Behrens in engem Kontakt. Auch Diskuswerfen, Drei- und Weitsprung, Hochsprung sowie Läufe über 100 und 400 Meter sind mögliche Disziplinen. „Auf der Laufbahn würde dann jeweils eine Bahn unbesetzt bleiben, so könnten wir die Abstandsregeln einhalten“, erläutert Behrens, dem bei der Planung sein großes Netzwerk in der Leichtathletik-Szene zugute kommt. „Das Ganze hat inzwischen richtig Eigendynamik aufgenommen“, sagt der Osteroder. Klein, aber fein „Wenn wir Grünes Licht bekommen, wird das ein kleines Sportfest, aber mit richtig Klasse“, ist Behrens überzeugt. Gleichwohl ist er sich der schwierigen Situation bewusst, sich den ständig in Veränderung befindlichen Richtlinien anzupassen. „Die ganze Planung ist unter Vorbehalt, es gibt viele Dinge zu beachten. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht war die Organisation am Ende auch für die Katz“, weiß Behrens. Bremsen lässt er sich davon aber nicht: „Ich bin einer, der immer nach vorne guckt.“ Dem Leichtathletik-Enthusiasten geht es bei dem Sportfest vor allem darum, den Spitzenathleten selbst eine Plattform zu bieten. „Gerade denen, die im Sport mit unheimlich viel Leidenschaft trainieren, aber wenig damit verdienen, wollen wir es in Osterode ermöglichen, sich zu zeigen“, erklärt Behrens. Ob im Juli Publikum dabei sein darf, ist momentan noch völlig offen. „Ich gehe erstmal davon aus, dass keine Zuschauer möglich sind. Das kann sich aber ständig ändern“, so Behrens. Kontakt hat der Organisator nicht nur zu den Sportlern und Trainern aufgenommen, sondern auch zu den Veranstaltern einen Meetings in Wetzlar. „Dort wird für den Juli ähnliches geplant und wir können uns über unsere Planungen und alles, was wir in dieser besonderen Zeit zu beachten haben, austauschen“, sagt Behrens und blickt optimistisch auf den 18. Juli: „Wenn wir die Veranstaltung durchführen dürfen, dann machen wir das!“