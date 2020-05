Einzelspielbetrieb im Tischtennis bleibt weiter ausgesetzt

Das Präsidium des TTVN hat in einer Telefonkonferenz nach einer erneuten Lageeinschätzung beschlossen, die Aussetzung des Einzelspielbetriebs (alle weiterführenden und offenen Turniere mit Ausnahme der TTVN-Races) auf Landes-/Bezirks-/Regions- und Kreisebene bis zum Beginn der Sommerferien (15. Juli) zu verlängern. Die Unterbrechung war bislang bis zum 31. Mai festgelegt. Die Durchführung von TTVN-Races ist weiterhin vorerst bis zum 31. Mai untersagt. Eine weitere Entscheidung wird hier Ende Mai getroffen.

Darüber hinaus werden die folgenden Nachwuchsveranstaltungen abgesagt: Landesranglistenturniere Jugend 11/15 in Emden (12. und 13. September), Landesranglistenturniere Jugend 13 18 in Salzgitter (26. und 27. September) und der Schüler-Grand-Prix in Rinteln (18. bis 20. September).