Auch der Harztor-Lauf fällt in diesem Jahr komplett aus

Nachdem der Harztor-Lauf in Niedersachswerfen in diesem Jahr zunächst vom Frühjahr in den Spätsommer auf den 30. August verlegt wurde, mussten die Veranstalter nun die Absage der siebten Auflage für dieses Jahr verkünden. Grund ist wie bei allen abgesagten Veranstaltungen auch die Corona-Pandemie und die damit einerhegenden Verordnungen.

„In den letzten Tagen erreichten uns viele Anfragen zur diesjährigen Austragung. Es gibt die ersten Lockerungen für die Einschränkungen, die durch die Corona-Pandemie alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche getroffen haben. Besonders auch den Sport, auch wenn Sport im Freien unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen erlaubt wird“, sagt Dirk Daniel, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. „Allerdings sind seitens der Bundesregierung und der Länder weiterhin Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt.“

Unsicherheit bei Veranstaltern

Was genau in Thüringen als Großveranstaltung zählt, konnte den Verantwortlichen trotz Nachfragen bei der Politik nicht umrissen werden. „Für uns als organisierenden und durchführenden Verein bedeutet das eine enorme Unsicherheit. Wir können den Unternehmen, Helfern und auch Behörden keine Sicherheiten geben“, erklärt Daniel. Regelungen wie 1,5 Meter Abstand bei einem Massenstart und andere Sicherheitsaspekten seien praktisch vor Ort nicht umzusetzen und eventuell noch kommende Auflagen nicht einhalten. Entsprechend habe man sich daher für die Absage entschieden, die Anmeldung wurde geschlossen.

Im Interesse der Gesundheit von Läufern, Helfern und Gästen sowie der Absicherung und Planungssicherheit wird der Harztor-Lauf daher auf das Jahr 2021 verschoben. Am 25. April , so der Plan, fällt der Startschuss für die siebte Auflage. „Das ist zwar noch eine ganze Weile hin, aber wir wollten nicht krampfhaft einen Termin im Herbst oder sogar Winter suchen. Wahrscheinlich hätten wir den eh nicht gefunden, weil Zeitnehmer, Bühnenbauer und Caterer dann gar keine freien Termine mehr für uns haben“, erläutert Daniel. Auch wolle man nicht mit anderen Läufen kollidieren, die sich nun in den letzten Monaten des Jahres drängen. „Mit dem neuen Termin Ende April des nächsten Jahres sind wir wieder in unserem gewohnten Zeitkorridor.“

In Kürze soll die Anmeldung für den 25. April 2021 dann geöffnet werden. Alle bereits getätigten Anmeldungen bleiben für das nächste Jahr bestehen. „Wer von den bereits angemeldeten Läufern dann absolut nicht bei uns laufen kann, der schreibe uns bitte direkt an. Wir finden dann eine Lösung“, verspricht Daniel.

Weitere Informationen unter www.harztorlauf.de.