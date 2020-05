SV Rotenberg führt Tabelle nach dem ersten Wochenende an

Der SV Rotenberg führt nach dem ersten Wochenende die Tabelle in der neu geschaffenen eFootball-Kreisliga des NFV-Kreises Göttingen-Osterode an. Die Konsolenkicker des SVR feierten zwei deutliche Siege und stehen dank des besseren Torverhältnisses knapp vor dem TSV Landolfshausen/Seulingen auf Rang eins.

Insgesamt legten fünf Teams eine perfekten Start hin und gewannen ihre ersten beiden Begegnungen. Am Montagabend hat zudem TuSpo Weser Gimte die Chance, mit dem Quintett an der Spitze gleichzuziehen. Neben den Rotenbergern und Landolfshausen/Seulingen gewannen auch der JFV Rhume-Oder, die SG Settmarshausen/Mengershausen und die SG Harste /Lenglern doppelt.

Als erster Tabellenführer schrieb allerdings der VfL 08 Herzberg Geschichte. Die Welfenstädter siegten am Samstag mit 13:0 gegen den SCW Göttingen – ein Ergebnis, das so wohl wirklich nur auf der Playstation möglich scheint. Am Sonntag musste sich die VfL-Crew dann aber im Topspiel der SG Harste/Lenglern mit 3:5 beugen.

Einen klassischen Fehlstart legten hingegen TuSpo Petershütte und der SV Viktoria Bad Grund hin. Beide Teams konnten noch keinen Punktgewinn verbuchen, die Bergstädter liegen derzeit sogar auf dem letzten Platz. Noch aber bleibt den Mannschaften in der Liga jede Menge Zeit. Bis zum 7. Juni stehen für die 20 beteiligten Vereine noch 17 weitere Online-Duelle an, in denen jede Menge Punkte vergeben werden.