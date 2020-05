Der TSV Schwiegershausen schafft fast eine Punktlandung

Das war fast eine Punktlandung. Am vergangenen Wochenende wurde die Serie „Fit mit Distanz“ nach einem guten Monat erfolgreich abgeschlossen und unter der Woche erreicht den TSV Schwiegershausen die Nachricht, dass der Sportplatz für den Vereinssport wieder freigegeben ist. Dazu wurden die Gewinner für das Gewinnspiel um die neuen Schwiegershäuser Wanderwege ermittelt.

Am vergangenen Wochenende wurde zunächst die Aktion „Fit mit Distanz“ beim TSV erfolgreich beendet. Zahlreiche Vereinsmitglieder haben sich an der Aktion beteiligt und fleißig Kilometer gesammelt sowie Bilder und Kurzberichte zu ihren Aktionen an das TSV-Medienteam gesendet. Insgesamt kamen so mehr als 7.500 km per Fahrrad, auf Inlinern, beim Jogging, Wandern und Walken zusammen.

Neu ausgeschilderte Wanderwege

Parallel hatte die TSV-Wandergruppe in Person von Wanderwart Erwin Fichtner zu einem Gewinnspiel aufgerufen. Es galt, die neu ausgeschilderten Wanderwege (S1, S1A, S2, S3 und S3A) des TSV zu erkunden und die Gesamt-Kilometer an den Wanderwart zu melden. Die Teilnahme am Gewinnspiel hielt sich zwar in Grenzen, die Wanderwege wurden aber intensiv bewandert und erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Vereinsmitgliedern, Einwohnern und darüber hinaus. Drei Familien haben sich beteiligt und die Gesamtstrecke aller Wanderwege (36,47 km) versucht zu ermitteln. Gewonnen hat Familie Loch mit 36,42 km vor Familie Bierwirth/Luffen mit 36,82 km und Familie Gothe mit 37,95 km. Die Preise für die Sieger werden in den nächsten Tagen durch den Wanderwart überreicht.

Die Übersichtskarte aller Wanderwege ist in Auftrag gegeben und soll nach Fertigstellung an der Sporthalle als zentraler Ausgangspunkt für sämtliche Strecken angebracht werden. Im Anschluss erfolgt die offizielle Einweihung im Beisein der HarzEnergie, welche den Verein bei der Umsetzung des Projekts finanziell unterstützt hat.

Die aktuell vermutlich wichtigste Nachricht traf am Mittwoch beim TSV ein. Der Sportplatz in Schwiegershausen ist für Sport im Freien wieder freigegeben und intern werden bereits Termine organisiert, um möglichst vielen Sportlern den Platz zur Verfügung zu stellen. Der Sport im Freien erfolgt natürlich gemäß den vom DOSB erstellten Regeln, welche auf der Website des Vereins einsehbar sind. Den Sportlern ist es egal – wichtig ist, dass es endlich wieder losgeht und das Leben ein weiteres Stück Normalität zurückbekommt.

Weitere Infos und die Berichte zur Aktion „Fit mit Distanz“ unter www.tsv-schwiegershausen.de.