Der Finaltag der Amateure wird verschoben

Die Präsidenten und Geschäftsführer der 21 Fußball-Landesverbände haben sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie befasst und entschieden, den geplanten Finaltag der Amateure terminlich zu verlegen. Ursprünglich sollte die fünfte Auflage der größten Fußball-Livekonferenz des Jahres am 23. Mai und damit wie auch schon 2019 am Tag des DFB-Pokalfinales steigen. Vor dem Hintergrund des aktuell ruhenden Spielbetriebs in Deutschland und der offenen Frage, wann dieser fortgesetzt wird, bleibt der Termin für den diesjährigen Finaltag der Amateure aktuell noch vakant.

Die Landesverbände haben jedoch das Ziel, die Pokalsaison der Landesverbände sportlich zu beenden, um primär die Teilnehmer im Wettbewerb des DFB-Pokals 2020/21 zu ermitteln. Dieser Zeitpunkt kann auch nach dem 30. Juni liegen. Die Teilnehmer für den DFB-Pokalwettbewerb der kommenden Saison müssen von den Landesverbänden rechtzeitig vor der 1. Runde ermittelt beziehungsweise. benannt sein.

Halbfinals stehen noch aus

Für die Pokalwettbewerbe der 21 Landesverbände gilt derzeit grundsätzlich, dass die Beendigung der Wettbewerbe nur mit der Zustimmung der zuständigen Behörden und unter Einhaltung entsprechender medizinischer Vorgaben für mögliche Spiele ohne Zuschauer erfolgen können. Diesbezüglich sind die Landesverbände mit den jeweiligen verantwortlichen Behörden in den Bundesländern im Austausch. In Niedersachsen stehen in beiden Wettbewerbszweigen des NFV-Pokals erst die Halbfinalbegegnungen fest, wann diese ausgetragen werden können, ist offen.

„Mit den am 6. Mai verkündeten Lockerungen nimmt das Leben in Deutschland wieder Fahrt auf. Die Freigabe der Vereinsportanlagen für das Breitensporttraining im Freien nähren die Zuversicht und den Optimismus, dass auch im Amateurfußball wieder an einen Trainings- und Spielbetrieb zu denken ist, der ein so herausragendes Event wie den „Finaltag der Amateure“ ermöglichen kann. Dieser bietet dem Fußball und den Clubs unterhalb der Bundesligen durch die Präsenz in der ARD eine einzigartige Bühne und Aufmerksamkeit. Dies gilt insbesondere auch für unsere niedersächsischen Vereine, da durch die von uns vorgenommene Zweiteilung des Wettbewerbes sichergestellt ist, dass sich auch ein Club aus der fünften Liga oder sogar darunter an diesem Tag deutschlandweit präsentieren darf. Insofern danken wir der ARD, dass sie auch in dieser schwierigen Zeit an dem Konzept festhalten möchte“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath.