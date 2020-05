Beim eFootball sind schnelle Finger am Controller gefragt.

Osterode. Am Samstag und Sonntag werden im NFV-Kreis Göttingen-Osterode die ersten Spieltag ausgetragen, 20 Mannschaften sind bei dem Pilotprojekt vertreten.

Die eFootball-Kreisliga startet am Wochenende durch

An diesem Wochenende dürfte in einigen Wohnzimmern die Playstation noch ein wenig intensiver bearbeitet werden als ohnehin schon – die eFootball-Kreisliga nimmt den Spielbetrieb auf. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag stehen die ersten beiden Spieltage auf dem Programm.

20 Mannschaften haben sich für das Pilotprojekt des NFV-Kreises Göttingen-Osterode angemeldet und zocken um den Titel. Jeweils zwei Konsolen-Kicker bilden ein Team, mindestens einer muss einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. Auch aus dem Altkreis Osterode schicken etliche Vereine ein Team ins Rennen. Teilweise, so wie zum Beispiel beim SV Viktoria Bad Grund, sollen die Spiele über einen Online-Kanal übertragen werden.

Die Ansetzungen

Samstag: TSV Landolfshausen/Seulingen - FC Gleichen; TuSpo Weser Gimte - Germania Breitenberg; TuSpo Petershütte - SG Settmarshausen/Mengershausen; SV Rot-Weiß Hörden - SC HarzTor; FC Merkur Hattorf - SG Bühren/Scheden; SCW Göttingen - VfL 08 Herzberg; SG Harste/Lenglern - SC Hainberg; TSV Jahn Hemeln - 1. SC Göttingen 05; JFV Rhume-Oder - TSV Nesselröden; SV Rotenberg - SV Viktoria Bad Grund

Sonntag: SV Viktoria Bad Grund - TSV Landolfshausen/Seulingen; TSV Nesselröden - SV Rotenberg; 1. SC Göttingen 05 - JFV Rhume-Oder; SC Hainberg - TSV Jahn Hemeln; VfL 08 Herzberg - SG Harste/Lenglern; SG Bühren/Scheden - SCW Göttingen; SC HarzTor - FC Merkur Hattorf; SG Settmarshausen/Mengershausen - SV Rot-Weiß Hörden; Germania Breitenberg - TuSpo Petershütte; FC Gleichen - TuSpo Weser Gimte