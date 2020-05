Ein HSG-Youngster lernt viel beim Drittliga-Training

In Zeiten der Corona-Pandemie gilt es für den Hattorfer Arne Schmidt im zweiten Semester seines Bachelorstudiums mit einer Ausnahmesituation klarzukommen – auch er verfolgt die Vorlesungen von zu Hause aus und hält sich an die aktuellen Regelungen. Normalerweise säße der 19-Jährige jetzt im Vorlesungssaal in Bernburg an der Saale, rund 50 Kilometer südlich von Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Dort studiert er Agrarwissenschaften, Bernburg ist eine bekannte Anlaufstelle für diese Studienfachrichtung. Vor der Ausgangssperre pendelte Schmidt regelmäßig zwischen Bernburg und Hattorf, denn am Wochenende stand für ihn Handball auf dem Programm.

Frisch aus Bernburg angereist führte am Freitag oft der erste Weg zum Training der A-Jugend der HSG oha, zumeist kam natürlich am Samstag oder Sonntag ein Spiel in der Landesliga hinzu. Um weiterhin fit zu bleiben und seiner Mannschaft helfen zu können, hielt sich der Linksaußen unter der Woche in Bernburg beim Drittligisten SV Anhalt-Bernburg fit.

Training im Herrenbereich

Schmidt selbst nahm per E-Mail Kontakt zu den Mitteldeutschen auf und bekam schnell eine Antwort. „Da sie in Bernburg keine A-Jugend haben, hat mir der Trainer der zweiten Herren geantwortet und mich zum Training eingeladen. Da habe ich mich dann erstmal vorgestellt und erzählt wer ich bin und warum ich überhaupt hier bin“, erinnert sich der Hattorfer. Nach den ersten Eindrücken und Trainingseinheiten bei der zweiten Mannschaft fasste der Student dann seinen Mut zusammen und schloss sich, im Einvernehmen des Trainerstabs, dem Training der ersten Mannschaft an.

Schmidt war in den ersten Wochen bei der zweiten Mannschaft regelmäßig beim Training, was die erste Voraussetzung war. Auch leistungstechnisch machte der A-Jugendliche einen guten Eindruck, das Niveau der zweiten Mannschaft war nicht allzu hoch. Überpünktlich kam er zum ersten Training bei der Drittligamannschaft und bekam noch mit, wie einzelne Spieler vor dem Training noch eine kleine Massage bekamen. Auch hier stellte der Rechtshänder sich aufs neue vor und merkte schnell, dass das alles nette Typen waren. „Da ist niemand abgehoben oder ähnliches, alle waren freundlich“, freute er sich über die erste Begegnung.

Lange Handballtradition

Nicht selbstverständlich, denn beim SV Anhalt-Bernburg herrscht eine lange Handballtradition. Nach der Wiedervereinigung spielte man stets in der 2. Bundesliga oder in der 3. Liga. In der diesjährigen abgebrochenen Saison belegte die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt den elften Platz und hätte sportlich den Klassenerhalt geschafft. Jedoch befindet man sich aus verschiedenen Gründen in finanziellen Engpässen und ist auf Hilfe der Fans angewiesen, um die dritte Liga zu halten.

Seit der ersten Begegnung mit Trainer Martin Ostermann ist Schmidt nun regelmäßiger Gast bei den Bernburgern. Vier mal die Woche macht der Drittligist Training: montags Ausdauertraining, dienstags, donnerstags und freitags steht Training mit dem Ball auf dem Programm, wobei freitags oftmals noch eine Videoanalyse des kommenden Gegners stattfindet. Schmidt ergänzte den Kader, der mit ehemaligen Jugendspielern des SC Magdeburg gespickt ist, dienstags und donnerstags. „Das ist taktisch schon ein deutlich höheres Niveau. Man muss vom Kopf her immer da sein und sich voll konzentrieren“, berichtet er. „In der Kabine ist auch Zeit für Spaß, im Training ist der Trainer aber sehr ernst.“

Nicht nur Ostermann, auch einige der Spieler kommen immer wieder auf den Hattorfer Youngster zu und geben Tipps. „Die hört man sich natürlich gerne an oder versucht sich etwas abzugucken. Man sieht ganz klar, dass sie eine gute Förderung hatten in der Jugend“, erzählt Schmidt. Vor allem das Tempo und die Coolness vor dem Tor beeindrucken ihn. Während er bei der A-Jugend der HSG meistens einer der ersten von denen war, die beim Gegenstoß mit vorne waren, hat er in der Bruno-Hinz-Halle, der Heimstätte der Bernburger, das Nachsehen – die Außen von Trainer Ostermann antizipieren noch schneller.

Variable Position

In den Abschlussspielen beim Training darf Schmidt dann meistens voll mitmischen. „Ich will aber natürlich den Ablauf nicht stören und spiele entsprechend auf der Position, wo ich gebraucht werde“, schildert er seine Rolle. „Ab und zu gelingt mir auch mal was cooles, aber man ist insgesamt schon nervös.“ So passiert es ihm auch, dass er dem Torwart den Ball freistehend auf die Beine wirft.

Im Moment ist das Gasttraining bei den Mitteldeutschen coronabedingt ausgesetzt. Aber diese Chance wird sich für den Rhein-Neckar-Löwen-Fan wieder bieten, Ostermann gab ihm bereits die Bestätigung. Zudem bleibt er weiterhin seinem Heimatverein treu, in der kommenden Saison wird er in den Herrenbereich der HSG wechseln. „Ich werde mein Bestes im Training geben und gucken, wo ich eingeplant werde. Man kennt sich zwar, aber trotzdem ist es etwas Neues, was auf mich zukommt“, sagte Schmidt mit Blick auf die kommende Saison.