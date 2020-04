Jens Wilfer bleibt den Verbandsliga-Herren der HSG oha treu

Eigentlich hätte Ralf Mönnich die Nachricht gerne im Rahmen eines Heimspiels verkündet, doch die Corona-Pandemie sorgte auch bei den Handballern für ein vorzeitiges Saisonende. So bleibt dem zweiten Vorsitzenden der HSG oha nur der Weg ohne Publikum. „Jens Wilfer hat für für die kommende Saison bei der HSG zugesagt und wird weiterhin die Herren in der Verbandsliga trainieren“, berichtete Mönnich glücklich. Seit Februar 2015 steht Wilfer bei der HSG an der Seitenlinie, zunächst eineinhalb Jahre bei den damaligen Drittliga-Damen, seit Sommer 2016 bei den Herren.

Dass Wilfer ein weiteres Jahr bei den Verbandsliga-Herren das Kommando gibt, freut Mönnich, denn der Coach habe auch andere Optionen gehabt. „Letztlich haben das Zusammengehörigkeitsgefühl und das familiäre Umfeld bei uns den Ausschlag gegeben“, sagt der Schwiegershäuser. Hinzu kommt, dass in der kommenden Saison die Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft weiter ausgebaut werden soll. „Das wollen wir noch intensiver gestalten“, erklärt Mönnich.

HSG meldet drei Herrenteams

Insgesamt wird die HSG oha drei Herrenmannschaften für die kommende Spielzeit melden, dafür allerdings keine A-Jugend. Die Nachwuchsspieler werden auf die drei Teams verteilt. „Es wird fünf, sechs Perspektivspieler aus der A-Jugend geben, denen wir die Sprung zutrauen, die bei der ersten Mannschaft trainieren und so an das Niveau herangeführt werden“, erläutert Mönnich. Kandidaten, die es in das Verbandsliga-Team schaffen könnten, wären zum Beispiel Clemens Hofemann, Timon Bode und Fynn Kratzin, nennt Mönnich ein paar Namen.

Mit Jan-Aage Diederich und Merlin Mißling hatten sich zwei Youngster schon in dieser Saison in den Kreis der ersten Mannschaft gespielt. Nicht zuletzt soll durch die Talente die Trainingsbeteiligung gesteigert werden. Denn verletzungsbedingt sowie aus beruflichen oder studientechnischen Gründen war die Spieleranzahl, die bei den Einheiten in der Halle stand, überschaubar. „Diesen Punkt haben wir uns auch im Vorstand zu Herzen genommen“, sagt Mönnich.

Mit Cedric Wecker, der nach seiner Verletzung zurückkehrt, und Torben Schweidler, der wieder in die ersten Herren aufrückt, wird die Personaldecke zusätzlich gestärkt. Allerdings wird Mathis Mönnich wohl die komplette Saison ausfallen, er hatte sich im März ausgerechnet im letzten Spiel vor dem coronabedingten Saisonabbruch das Kreuzband gerissen.

Aufstieg sportlich schaffen

Die zweiten Herren werden nach der Vizemeisterschaft wohl erneut in der Regionsoberliga antreten. „Es ist noch nicht ganz entschieden, die Tendenz geht aber dahin“, sagt Ralf Mönnich. Zwar hätte das Team als Nachrücker eine Möglichkeit zum Aufstieg in die Landesliga, lieber möchte man den jungen Spielern aber noch ein Jahr mehr Zeit geben und peilt dann den sportlichen Aufstieg an.

Wer die zweite Mannschaft trainiert, ist noch offen, da der bisherige Coach Lars Eichhorn etwas kürzer treten möchte. „Wir haben einen Kandidaten im Auge, aber noch keine verbindliche Zusage“, erklärt Mönnich. In der neuen dritten Mannschaft, die in der untersten Liga starten wird, soll sich ein Mix aus Jung und Alt tummeln. „Dort wird weniger der Leistungsgedanke als vielmehr der Spaß im Vordergrund stehen“, so Mönnich.

Insgesamt wird die HSG oha zehn Mannschaften melden – neben den drei genannten Herrenteams spielen die Damen weiterhin in der Regionsoberliga. Hinzu kommt der Nachwuchs. „Da können wir wieder drei E-Jugend-Team melden“, ist Mönnich stolz. „Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Minis! Nicole Thomsen, Frank Mai und Marion Speit leisten hier super Arbeit.“ Bei den Jungen plant man zudem, eine B-, C- und D-Jugend zu stellen. Bei den Mädchen wird es in der C- und D-Jugend wieder eine Spielgemeinschaft mit der HSG Rhumetal geben.

Vereinsphilosophie der HSG

„Inzwischen ist wieder ein gutes Gerüst da. Unser großes Ziel ist: Wir wollen den Breitensport fördern und den Weg so weit wie möglich mit Eigengewächsen bestreiten“, erläutert Mönnich die Philosophie der HSG und verweist auf die ersten Herren, bei denen fast nur Spieler aktiv sind, die bei der HSG das Handball-Einmaleins gelernt haben.

Trotz der Corona-Krise schaue man bei der HSG oha zuversichtlich in die Zukunft. „Sicher wird es den einen oder anderen Sponsor geben, der sein Engagement zurückfahren muss. Insgesamt haben wir aber einen breit aufgestellten Pool, das steht alles auf grundsoliden Beinen“, unterstreicht Mönnich. Sehr positiv habe sich auch die Vorstandsarbeit gestaltet, sagt der zweite Vorsitzende: „Der Vorstand arbeitet sehr harmonisch, das läuft wunderbar.“ Ein wenig Sorgen bereiten allerdings mögliche Auflagen, sollte die neue Saison wie geplant im September starten. „Dürfen wir Zuschauer reinlassen und wenn ja, wie viele? Wie sieht es beim Training und bei der Saisonvorbereitung aus? Auch vom HVN gibt es hierzu noch keine Nachrichten. Momentan können wir nur abwarten und hängen da, so wie alle anderen auch, in der Luft“, fasst Mönnich die Lage zusammen.