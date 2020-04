Mitglieder des TSV Schwiegershausen sind fleißig unterwegs

Beim TSV Schwiegershausen ruht wie überall im Land der Sportbetrieb seit Mitte März. Auf Initiative des Vorstands wurde die Aktion „Fit mit Distanz“ ins Leben gerufen. Seit etwa drei Wochen läuft diese Serie und hat sich mittlerweile vom ursprünglichen Gedanken, draußen sportlich Kilometer sammeln zu gehen, etwas entfernt.

Natürlich werden wie auch beispielsweise in Hattorf und Dorste fleißig Kilometer gesammelt, aktuell sind es weit über 5.000 km, erbracht mit wandern, walken, joggen, auf Inlinern oder auch mit dem Fahrrad. Das Besondere an „Fit mit Distanz“ sind aber die vielen Geschichten und Bilder geworden, welche täglich beim TSV-Medienteam eintreffen.

200 Berichte, 300 Bilder

Fast 200 Berichte mit Ideen und sportlichen Aktionen, gepaart mit knapp 300 Bildern, wurden in den zurückliegenden Wochen verarbeitet. Daraus entstanden ist mittlerweile eine Art Tagebuch auf der TSV-Website, welches sich wachsender Beliebtheit bei den Vereinsmitgliedern und Freunden erfreut. Zusätzlich werden alle Fotos in den sozialen Netzwerken auf den Seiten des TSV Schwiegershausen geteilt und durch einige Quarantäne-Tipps ergänzt. Die geteilten Ideen reichen von Bastelidee über Anregungen für sportliche Aktivitäten in den eigenen vier Wänden bis hin zu Rezeptvorschlägen. Auch über Angebote oder Ausflugsziele in der nahen Umgebung wird ganz im Sinne von „Support your Locals“ informiert.

Geplant ist die Aktion zunächst bis in den Mai hinein. Schließlich werden auch erste Stimmen laut, welche den regelmäßigen gemeinsamen Trainingsbetrieb herbeisehnen. Mit etwas Geduld wird auch das bald wieder in den Bereich des Möglichen rücken. Bis dahin gilt es für die Vereinsmitglieder, an einem ausgerufenen Gewinnspiel durch Wanderwart Erwin Fichtner teilzunehmen.

Die ausgeschilderten Wanderwege S1, S1A, S2, S3 und S3A sollen in einer beliebigen Sportart, also auch per Fahrrad, erkundet, dann die Kilometer zusammengezählt und das Resultat per E-Mail oder an Fichtner persönlich eingesandt werden. Die besten fünf Ergebnisse erwartet ein schöner Preis. Der Wanderweg S1A wird am kommenden Wochenende ausgeschildert sein. Einsendeschluss ist der 3. Mai.

Die E-Mail-Adresse lautet fit-mit-distanz@tsv-schwiegershausen.de.