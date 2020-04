Kein Springreiten am Fuß der Ruine: Burgturnier fällt aus

Rene Tebbel und Consun bei einem Sprung am Fuß der Burgruine in Nörten-Hardenberg.

Nörten-Hardenberg. Das traditionelle Reitturnier in Nörten-Hardenberg fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer, geplanter Termin war vom 11. bis 14. Juni.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Hardenberg Burgturnier, das vom 11. bis 14. Juni hätte stattfinden sollen, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus – die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, die am vergangenen Freitag vorgelegt wurde und nach der Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis zum 31. August untersagt sind, macht in diesem Jahr Spitzenreitsport unter der Burgruine unmöglich.

Es hatte sich angedeutet, und es hatte auch Alternativpläne gegeben. Doch die niedersächsische Definition einer Großveranstaltung als Ereignis mit mehr als 1.000 Teilnehmern zwangen die Veranstalter des Hardenberg Burgturniers zur Aufgabe – auch das Reitsportspektakel in Südniedersachsen muss in diesem Jahr pausieren. „Man muss es akzeptieren“, sagte Kaspar Funke, seit Jahren mit der Agentur Escon Marketing Mitveranstalter und Wegbegleiter des Burgturniers. Allein die Zahl der Beteiligten – Springreiter, Pferdepfleger, Tierärzte, Humanmediziner oder Aussteller – ließen keine Spekulationen zu. Reiter schwärmen vom Turnier „Es fällt ganz schwer, vor allem auch emotional schwer“, ergänzte Funke. „Man bildet mit Ausstellern und Reitern eine Familie, der Hardenberg ist ein gewachsenen Ereignis.“ Reiter aus dem Ausland schwärmten ihm gegenüber immer wieder vom „schönsten Turnier in Europa“, gerade wegen der Verbindung von Spitzensport und Ambiente, familiärer Atmosphäre. Escon Marketing begleitet das Burgturnier seit 1994 im Anschluss an eine zwölfjährige Pause jährlich – seitdem ist kein Jahr ausgefallen. „Wir müssen jetzt nach vorn blicken und uns auf das nächste Jahr konzentrieren“, sagte Funke. Wie mit bereits erworbenen Tickets verfahren wird, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Wahrscheinlich ist, dass Gutscheine ausgegeben werden, über die es Tickets für das kommende Jahr gibt. Ob das Turnier 2021 wieder wie gewohnt ausgetragen werden kann, hängt allerdings noch von mehreren Faktoren ab – beispielsweise davon, wie sich bis zum nächsten Frühjahr die Corona-Beschränkungen entwickelt haben oder wie das Fernsehen bei veränderten Sport-Terminen plant. „Wir fangen im Grunde wieder bei Null an, und nach den Einschnitten, die wir 2020 erlebt haben, kann ich nicht sagen: Nächstes Jahr wie immer!“, stellte Funke klar. „Aber es ist vorgesehen, das Turnier in gewohnter Form durchzuführen.“ „Das Jahr ist ein Desaster“ Allerdings, verdeutlichte Funke, sei er mit seiner Agentur auch etwas abhängig vom Entgegenkommen der Sponsoren. „Uns ist natürlich durch die Corona-Krise ein finanzieller Schaden entstanden, das ganze Jahr ist ja schon ein Desaster. Wir haben jetzt einiges zu tun, und vielleicht haben wir ja Glück, dass der eine oder andere gönnerhafte Sponsor sagt: Wir unterstützen euch auch zwei Jahre.“ Mit anderen Worten: „Wenn nichts passieren würde, wäre das desaströs.“ Ein Entgegenkommen seiner Gemeinschaft hat Funke bereits im Frühjahr beim Turnier in Dortmund erlebt, als er am Sonntag um 10 Uhr wegen einer neuen Corona-Verordnung abbrechen musste. „Ich habe mich mit den Gastronomen im Kellerraum getroffen, und wir haben geredet. Am Ende hat jeder auf einen Prozentsatz verzichtet“, berichtet der Agenturchef. Auch die Dressurreiter und die Verbände seien ihm entgegengekommen. Das Seuchenjahr setzt sich nun mit der Burgturnier-Absage fort. „Wir müssen jetzt gucken, wie es aussieht, und daraus Konsequenzen ziehen, müssen erst mal tief Luft holen und uns überlegen, wie wir in die Zukunft gehen“, sagt Funke. Gespräche stünden nun an, und eins steht für den Reitsport-Veranstalter fest: „Es ist eine verwirrende Zeit, aber aufgeben sollte man nicht.“