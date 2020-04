Falken-Youngster Davide Vinci wechselt in die Oberliga

Auch wenn derzeit noch völlig unklar ist, wann und wie nach der Sommerpause der Spielbetrieb in der Eishockey-Regionalliga Nord wieder aufgenommen wird, laufen bei den Harzer Falken natürlich die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Zwei wichtige Eckpfeiler wurden bereits abseits des Eises verankert. Jan Bönning hat seinen Vertrag als Trainer verlängert, Jozef Potac ist neuer sportlicher Leiter bei den Braunlagern. Nun stehen außerdem die ersten Abgänge aus dem Kader der vergangenen Spielzeit fest. Nicht mehr im Falken-Trikot auflaufen werden Davide Vinci und US-Amerikaner Michael Swiderski.

Der 28-jährige Swiderski war Anfang November nach fast zwei Jahren krankheitsbedingter Eishockey-Pause als Blitztransfer zum Falken-Team gestoßen. Er kam letztlich auf 17 Spiele für die Braunlager, dabei erzielte er fünf Tore und leistete bei zehn Treffern die Vorarbeit. Sicherlich keine schlechte Bilanz für den einsatzfreudigen Angreifer, gemessen an den Anforderungen an einen Kontingentspieler in der Liga allerdings doch zu wenig, um sich für ein weiterführendes Engagement im Harz zu empfehlen.

Veni, Vidi, Vi(n)ci

Ganz anders liegt der Fall beim zweiten feststehenden Abgang. Veni, Vidi, Vi(n)ci, – er kam, sah und siegte. So könnte man passend die Saison des Angreifers, der am heutigen Donnerstag seinen 22. Geburtstag feiert, beschreiben. „Davide hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht“, hatte Coach Bönning seinen Schützling erst unlängst gelobt.

Der gebürtige Mannheimer, der seit seinem 16. Lebensjahr für die Eisbären Regensburg auflief, kam mit der Erfahrung einer ersten Oberliga-Saison in den Harz und entwickelte sich schnell zu einem absoluten Leistungsträger. In 21 Spielen erzielte Vinci 13 Treffer und legte 18 Treffer auf – mannschaftsintern scorte nur Jakub Wiecki mehr. Von den Falken-Fans wurde Vinci in einer Online-Abstimmung nicht nur zum besten U23-Spieler, sondern auch zum Angreifer der Saison gewählt.

Als Förderlizenzspieler absolvierte der Stürmer zudem bereits 22 Partien für die Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord, in denen er sieben Scorerpunkte sammelte und sich praktisch im Kader der Mitteldeutschen festgespielt hatte. Seine starken Leistungen sowohl bei den Falken als auch in Halle blieben natürlich nicht unbeobachtet, so dass der schnelle Flügelspieler für die kommenden Saison fest von einem Drittligisten verpflichtet wurde.

Welcher Oberligist sich Vincis Dienste sicherte, ist noch offen, ein heißer Kandidat sind aber die Saale Bulls. Für die Falken ist Vincis Entwicklung der beste Beweis, dass sie mit ihrer Ausrichtung, jungen Spielern viel Eiszeit für ihre Entwicklung zu geben, genau richtig liegen.