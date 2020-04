Neun Spieler verlassen im Sommer Eintracht Northeim

Der FC Eintracht Northeim (in rot) trägt seine Heimspiele im Gustav-Wegner-Stadion aus.

Northeim. Der Fußball-Oberligist vollzieht den Umbruch und will zukünftig noch mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen.

Der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim ist in die Planungsgespräche zur neuen Saison eingestiegen und richtet sich zur nächsten Spielzeit sportlich komplett neu aus. Dabei fällt der personelle Umbruch ungeachtet von der Liga, in der die Northeimer Herren in der neuen Saison unterwegs sein werden, sehr deutlich aus. Neun Spieler werden den Verein verlassen.

„Durch die Neuausrichtung des Vereins steht der FC Eintracht weiterhin auf gesunden Füßen. Zukünftig spiegelt sich die eigene Nachwuchsarbeit konsequent in der ersten Mannschaft wieder. Dieser kulturelle, sportliche und finanzielle Umbruch hat zur Folge, dass wir uns auch mit zum Teil langjährigen Spielern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten“, erklärt Moritz Braukmüller aus dem Vorstandsteam der Northeimer.

Christian Horst, Thorben Rudolph, Melvin Zimmermann, Linus Baar, Hanno Westfal, Julian Kratzert, Richard Hehn, Cetin Erbek und Maurice Fiolka werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr m Rhumekanal kicken und den Verein im Sommer verlassen. Die Eintracht dankte allen neun für ihre teils langjährigen Dienste. Eine offizielle Verabschiedung, so Braukmüller, folgt zum Saisonende.