TSC Dorste ruft 1.907 Kilometer als gemeinsames Ziel aus

Dorste. Mitglieder sollen in aktueller Corona-Lage zum Sport animiert werden. Am Dorster Sportplatz wurde außerdem das Kassierhäuschen renoviert.

Der TSC Dorste hatte sich zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2007 den Slogan „Gemeinsam etwas bewegen“ auf die Fahne geschrieben. Gemeint ist damit, miteinander etwas zu (er)schaffen, aber natürlich auch, sich selbst zu bewegen und fit zu bleiben. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist es jedoch nicht möglich, sich wie gewohnt zu bewegen. Die verschiedenen Kurse, Gruppen und Mannschaften, die immer für so viel Betrieb im Verein gesorgt haben, können ihrer gemeinsamen Beschäftigung momentan nicht nachgehen.

„Wie gerufen kam daher in der vergangenen Woche eine Idee des TVG Hattorf auf“, berichtet Gerrit Armbrecht,Vorstandsmitglied des TSC. Die Hattorfer Laufgruppe hatte ihre Mitglieder motiviert, weiterhin alleine Sport zu machen und ein gemeinsames Kilometerziel zu erreichen. Weiter Vereine wie zum Beispiel der TSV Schwiegershausen sind der Idee gefolgt.

Nun hat auch der TSC Dorste ein Ziel auserkoren und möchte mit der Hilfe seiner Mitglieder bis zum 31. Mai die stolze Zahl von 1.907 km, passend zum Jahr der Vereinsgründung, sammeln.

Weitere Informationen zu der Aktion sind auf der Facebook-Seite des TSC sowie auf der Homepage einzusehen. Dort finden Interessierte auch Informationen, wie sie sich die kostenlose Lauf-App herunterladen können. Wer im Internet und dem Bereich der neuen Medien nicht so sicher unterwegs ist, kann seine Kilometer auch handschriftlich erfassen und an Armbrecht weitergeben.

Sollte das gemeinsame Ziel erreicht werden, möchte der Verein den Teilnehmern bei der nächsten öffentlichen TSC-Veranstaltung eine kleine Überraschung zukommen lassen.

Kassierhäuschen wurde renoviert

Auch wenn das Vereinsleben in seiner normalen Form derzeit ruht, hat sich am Dorster Sportplatz doch etwas getan. Das Kassierhäuschen war etwas in die Jahre gekommen und zudem durch Vandalismus, den der Verein auch zukünftig in keinsterweise tolerieren wird, in Mitleidenschaft gezogen.

Im vergangenen Jahr wurden mit Hilfe der Jugendwerkstatt Osterode bereits einige alte Balken sowie Teile des Mauerwerks ausgetauscht. Nun ist das Dach dank der Unterstützung des Dachdeckermeisterbetriebes Rainer Mylius aus Dorste auch wieder gut in Schuss.

Weitere Infos zur Laufaktion unter www.tsc-dorste.de oder bei Gerrit Armbrecht, Telefon 0176/22691929.