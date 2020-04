Goslarer Altstadtlauf findet in diesem Jahr nicht statt

Eine weitere sportliche Großveranstaltung ist der aktuellen Corona-Krise zum Opfer gefallen. Der 31. Goslarer Altstadtlauf, eigentlich am 9. und 10. Mai geplant, wurde wegen der aktuellen Infektionsgefahr abgesagt und in das nächste Jahr auf den 9. Mai 2021 verschoben. Das teilte der ausrichtende MTV Goslar mit.

In der Region sind damit praktisch alle Laufveranstaltungen in den kommenden Monaten abgesagt oder verschoben worden. Eine Entscheidung steht derzeit noch beim Hattorfer Oderparklauf aus, der traditionell immer am Tag vor Himmelfahrt ausgetragen wird. Eine Entscheidung, ob der Lauf stattfinden kann, will der ausrichtende TVG Hattorf bis spätestens Ostern treffen.