Harzer Ski-Nachwuchs maß sich mit Deutschlands Besten

Als Saisonhöhepunkt für den alpinen Skinachwuchs fand Anfang März noch vor dem dramatischen Anwachsen der Corona-Krise am Unterjoch im Allgäu das Finale des Deutschen Schüler-Cups für die Altersklasse U12 (Jahrgang 2008/2009) statt. Nach den Qualifikationen der Kids-Cross-Rennserie in den Disziplinen Race-Cross und Slalom-Cross in den einzelnen Regionen gingen insgesamt die besten 125 Rennläufer und Rennläuferinnen aus Deutschland an den Start.

Für den Niedersächsischen Skiverband hatten sich Matti Frederik Quoll (SC 111NN Braunschweig) als Zweiter und Leon Wagner (SC Bad Grund) als Dritter der Gesamtwertung der Region 1 direkt für die Teilnahme am Deutschlandfinale qualifiziert. Justus Horlacher als Achter und Nike Kistner als Neunte (beide SC Bad Grund) komplettierten das Team.

Zur Vorbereitung auf das Finale reisten sie mit Trainer Karsten Wagner bereits einen Tag vor den Wettkämpfen im Allgäu an, um auf der Rennpiste zu trainieren. Am Freitag stand als erstes der Riesenslalom Cross auf dem Programm.

NSV-Athleten sind gefordert

„Auf der im oberen Teil sehr anspruchsvollen Piste mit Sprung, wurden unsere Läufer stark gefordert“, berichtete der Coach. Leon Wagner errang mit einem guten ersten Lauf den 41. Rang. Justus Horlacher belegte den 53. Platz. Matti Quoll fuhr nach einem Torfehler im ersten Lauf und damit einhergehendem Zeitaufschlag auf den 59. Platz. Nike Kistner landete bei den Mädchen ebenfalls auf Rang 59.

Am Samstag stand dann der Slalom Cross an. Die NSV-Jungs belegten hier eng beieinanderliegende Plätze: Justus Horlacher wurde 41., Leon Wagner 44. und Matti Quoll 47. Nike Kistner errang den 59. Platz.

Am letzten Tag wurde bei besten Bedingungen ein Teamwettbewerb als Parallelslalom ausgetragen mit jeweils zwei Mädchen und drei Jungen in der Mannschaft. Der Nord-Ost-Express 1, zusammengesetzt aus Läufern des NSV, Sachsen und Thüringen errang mit Leon Wagner und Matti Quoll Platz 16 von 25 Teams. Im zweiten Team fuhren Justus Horlacher und Nike Kistner mit Läufern vom Hessischen Skiverband auf Platz 25.

„Trotz nicht vorhandener Trainingsbedingungen durch den Schneemangel im Harz schlugen sich unsere Läufer als jüngerer Jahrgang sehr achtbar. Der Vergleich mit den besten Rennläufern, insbesondere denen aus Süddeutschland, ist ein wichtiger Ansporn, um die eigenen Leistungen einzuschätzen und sich weiter zu verbessern“, sagte Coach Wagner. Die drei Jungen des NSV dürfen im kommenden Jahr noch einmal antreten und haben viel Motivation mitgenommen. Für Nike Kistner beginnt ein neuer Abschnitt, sie muss im Schülerpunktebereich der AK U14/16 Fuß fassen.