Turnen ist gut für die kindliche Entwicklung

Scharzfeld. Beim Kreisturntag des Turnkreises Osterode in Scharzfeld wird von den Rednern die Bedeutung des Turnens und des Sports in der Gesellschaft betont.

Dass im Turnkreis Osterode 36 Vereine mit 11.282 Mitgliedern vertreten sind, machte Schatzmeister Reinhard Henkel in seinem Bericht deutlich, den er während des Kreisturntages im Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld vorlegte, noch bevor aufgrund der Corona-Krise allen Veranstaltungen der Stecker gezogen wurde. Die anstehenden Ehrungen verdienter Sportler und Sportlerinnen stießen auf nicht minder großes Interesse.

Gleiches durfte über den großen Reigen an Grußworten gesagt werden, welcher übrigens von Kreisrat Marcel Riethig eröffnet wurde. Der betonte, dass Sport einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben sollte und diesen auch weitestgehend hat. Allerdings werde Sport häufig reduziert auf die Ballsportarten und vor allem auf Fußball. Dabei sei der Sport, zumindest in der Bundesliga, zu einem Geschäftsmodell geworden, bei dem das Gewinnen und der Gewinn im Vordergrund stünden. „Das hat eigentlich nichts mit Sport zu tun. Sport ist viel mehr als nur Gewinnen. Sport ist Gemeinschaft, Bewegung, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung“, so der Riethig weiter.

Turnen gut für die Entwicklung

Turnen sollte wieder eine größere Rolle spielen. „Denn für die gute Entwicklung von Kindern ist Turnen wichtig“, unterstrich der Kreisrat. Und der Turnkreis Osterode trage viel dazu bei, dass Kinder turnen. Als Beispiele zählte er das Puzzle-Turnen und das Kinderturnfest auf. Beide seien zwei beispielhafte Aktivitäten, die von vielen Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt werden. „Dafür sage ich herzlich Danke und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Scharzfelds Bürgermeister, Hans-Jürgen Gückel, verwies darauf, dass ohne das Ehrenamt viele Veranstaltungen nicht möglich wären.

Clemens Reinhold, Vizepräsident des NTB, erinnerte daran, dass jeder, der beim Sport mitarbeitet, das Gefühl haben sollte, an einer wichtigen Sache mit zu wirken. Schließlich gebe jeder sein Bestes. Er dankte allen für deren Engagement und brachte seine Freude auf viele neue Impulse zum Ausdruck.

Evelyn Münnich-Probst, Vorsitzende des Turnbezirks Braunschweig, lobte den TK Osterode dafür, dass er sehr gut aufgestellt sei. Sie ließ es sich nicht nehmen, den Vorständen, Übungsleitern und Betreuern für deren geleistete Arbeit zu danken.

Renate Wagner und Petra Graunke nahmen als Vertreterinnen des KSB Göttingen-Osterode teil und lobten den TK Osterode dafür, dass er der größte Fachverband im Landkreis Göttingen ist.

Theorie und Praxis

Auch der erste Vorsitzende des Gastgebers TV Guts Muths Scharzfeld, Dieter Deichmann, melde sich zu Wort und dankte erst einmal seinem Team für die Ausrichtung des Kreisturntages. Er stellte die Vielfalt des Vereins theoretisch vor. Henrika Werner machte das, zusammen mit einigen Kindern, dann überzeugend sichtbar, was viel Beifall zur Folge hatte.

Die erste Vorsitzende des TK Osterode, Helga Maaß, begann ihren Bericht mit einem Dankeschön an alle Helfer und Betreuer für das Geleistete und für die immer währende Unterstützung. Mit einem Blick auf das abgelaufene Jahr brachte sie ihr Bedauern zum Ausdruck, dass das Tanzfestival und die Hallenolympiade hatten ausfallen müssen. Der traurige Grund sei der Mangel an Beteiligung gewesen. Gleiches habe für nicht wenige Lehrgänge gegolten. Es dürfe niemand vergessen, dass der TK und der NTB die Aus- und der Fortbildung weiter unterstützen werden. Aus dem Grunde werden 2020 wieder vier Kurse angeboten, die hoffentlich auf größeres Interesse stoßen mögen.

Das Seniorentreffen wiederum musste abgesagt werden, weil niemand diese traditionelle Aktion ausrichten wollte. „Sich ehrenamtlich einzubringen fällt wohl immer schwerer“, vermutete Maaß. Allerdings könnten derartigen Veranstaltungen nur mit Ehrenamtlichen geschafft werden, denn Hauptamtliche seien finanziell nicht zu tragen.

Teilnehmerzahlen sind rückläufig

Der stellvertretende Vorsitzende und Oberturnwart Henning Kunstin mahnte an, dass die Veranstaltungen und die Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig gewesen seien, aber doch noch immer eine ordentliche Basis für die Arbeit im TK Osterode bildeten. Immerhin wurden 15 Veranstaltungen ausgerichtet, an denen insgesamt 1.168 Sportler und Sportlerinnen mehrere Generationen teilgenommen hatten. Das wiederum zeige dem Vorstand, dass viele Aktionen zwar gut besucht waren, aber eben bei weitem nicht alle.

Übrigens werde das Tanzfestival in diesem Jahr in Herzberg stattfinden. Das Seniorentreffen soll nur alle zwei Jahre im Wechsel mit der Seniorenwanderung ausgerichtet werden. Da nun der Wandertag stattfindet, wird 2021 zum Treffen der älteren Generation geladen. Fest steht zudem, dass das Kinderturnfest in diesem Jahr vom TSV Eintracht Wulften und das Gaufrauentreffen vom TSV Schwiegershausen ausrichtet werden. 2021 wird das Kinderturnfest dann von der TG LaPeKa ausgerichtet. Abschließend bedankte sich Kunstin bei allen Kampfrichtern und Übungsleitern. „Denn ohne euch würde nichts laufen“, so seine klare Ansage.

Ehrungen und Wahlen

Ehrungen

Jahn-Plakette des DTB: Carmen Frisch (TSV Eintracht Wulften) – die Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette ist die höchste Auszeichnung des Deutschen Turnerbundes. Benannt wurde sie nach dem Turnvater Jahn.

Kreisehrennadel: Julia Pollmeier (TV Friesen Walkenried)

Ehrung des TK Osterode für besonderes und längjähriges Engagement: Elke Gropengießer (TVG Hattorf), Ruth Effenberger (TV Hörden) und Erhard Kriebel (TSC Eisdorf)

Wanderpokal für beste Beteiligung: MTV Förste (152 Teilnehmer an 13 Veranstaltungen)

Wahlen

Stellvertretender Vorsitzender Leistungs- und Wettkampfsport: Julia Pollmeier

Kassenprüfer: Gerhard Barke

Ehrenrat: Thomas Kaufmann, Elli Rakel, Hermann Böttcher, Manfred Köhler, Doris Ellermann