Spielpause für Wacker Nordhausen wird verlängert

Die Spielpause für den FSV Wacker 90 Nordhausen in der Fußball-Regionalliga Nordost wird mindestens bis zum 19. April dauern. Solange ist der Spielbetrieb ausgesetzt, teilt der Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) in seiner aktuellen Pressemitteilung mit.

„Das oberste Ziel des NOFV und seiner Vereine ist es, einen wirksamen Beitrag zur Minimierung der Ausbreitung des Coronavirus zu leisten. Aufgrund der unterschiedlichen Erlasse, Anordnungen und Regelungen der zuständigen Behörden hat der NOFV entschieden, seinen gesamten Spielbetrieb bis einschließlich 19. April auszusetzen. Aufgrund der Sperrung einer Vielzahl von Sportanlagen durch die zuständigen örtlichen Behörden ist entsprechend dieser Festlegungen auch kein Trainings- und Freundschaftsspielbetrieb möglich“, heißt es von Seiten des Verbands.

Mit dieser Entscheidung wird zudem, so unterstreicht der NOFV, die bisherige Regelung zur Aussetzung des Spielbetriebes bis zum 22. März außer Kraft gesetzt beziehungsweise entsprechend verlängert. Wie lange die Spielpause insgesamt andauern wird, ist noch völlig offen. „Der NOFV wird die aktuelle Situation ständig neu bewerten sowie Erlasse und Anordnungen der zuständigen Behörden berücksichtigen und rechtzeitig über die weitere Vorgehensweise informieren. Wir bedanken uns für die Akzeptanz dieser notwendigen Entscheidung sowie für den Beitrag zur Wahrnehmung der Verantwortung des Fußballs in dieser schwierigen Zeit“, heißt es in der Pressemitteilung.