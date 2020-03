Landesliga-Damen des TTC GW Herzberg unterliegen auswärts

Nur drei Spiele standen in der vergangenen Woche auf dem Spielplan beim TTC GW Herzberg.

Die undankbarste Aufgabe kam dabei der Damen-Landesliga-Mannschaft zu, die ohne ihre verletzte Nummer drei Manuela Schwark beim Zweiten MTV Bettingerode antreten musste. Mit Stephanie Müller, Jessica Wills, Laura Vollbrecht und Ronja Recht war das Team zwar gut aufgestellt und natürlich auch motiviert, die Südharzer gerieten jedoch schon nach den glatt verlorenen Doppeln mit 0:2 in Rückstand. Während Wills ihr erstes Einzel sicher nach Hause brachte und auch Vollbrecht punktete, hatte Stephane Müller einen eher gebrauchten Tag erwischt – sie gewann nur eines ihrer drei Spiele. Nach der ersten Runde stand ein 2:4 auf dem Formular. Im weiteren Verlauf gewannen nur noch Vollbrecht und Müller gewinnen, so dass nach rund zwei Stunden Spieldauer eine 4:8-Niederlage kassiert wurde. An der aktuellen Platzierung der Herzbergerinnen hat das zum Glück nichts verändert.

Die sechste Herrenmannschaft der Welfenstädter traf auf den TTC Förste V und gab nur ein Spiel beim 7:1-Sieg ab. Klare Ergebnisse zeigten auch die einzelnen Sätze, in denen Manfred Becker (1), Michael Brakel (1), Jürgen Bergmann (1) , Joachim Matuschewski (1)sowie die Doppel (2) die Gastgeber gut im Griff hatten.

Nicht nur Heimvorteil, sondern auch als Gegner die zweite Garnitur vom TTV Geismar hatte die Jugendmannschaft im Wettbewerb um den Regionspokal. Während Betreuer Michael Recht mit einer raschen Niederlage rechnete, zeigten Jamie Joel Hampel, Nico Beck und Sophie Helbing erneut, dass sie für Überraschungen gut sind und gewannen mit 4:2. Hampel und Beck sorgten für die beiden ersten Punkte, Helbing war ihrem Gegner nur knapp unterlegen. Nach spannenden fünf Sätzen von Hampel/Helbing im Doppel, das mit 13:15 doch noch zum 2:2 abgegeben wurde, sorgten erneut Hampel und parallel Helbing für die 4:2-Pokalüberraschung.