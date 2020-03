Dylan Osetkowski von der BG Göttingen für ein Spiel gesperrt

Der Spielleiter der Basketball-Bundesliga, Dirk Horstmann, hat Dylan Osetkowski, Center der BG Göttingen, gesperrt. Der US-Amerikaner hatte in der Begegnung der Veilchen bei den Basketball Löwen Braunschweig am vergangenen Freitag seinen Gegenspieler Scott Eatherton im ersten Viertel unabsichtlich mit seinem Ellbogen im Gesicht getroffen. Die Szene wurde von den Unparteiischen nicht wahrgenommen – die Sanktion erfolgte auf Antrag der BBL GmbH.

Osetkowski erhält wegen einer Tätlichkeit im minderschweren Fall eine Sperre von einem Pflichtspiel. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verhängt. Der 23-Jährige wird der BG beim Heimspiel gegen die Hamburg Towers fehlen. Die Göttinger werden in Absprache mit Osetkowski Einspruch einlegen. „Wir können die Begründung der Entscheidung nicht in allen Punkten nachvollziehen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Zudem ist die BG irritiert über das Vorgehen der BBL, eine Spielszene, die auf deren Antrag von der Spielleitung sanktioniert werden soll, ohne Rücksprache als „Pfiff der Woche“ zu veröffentlichen. „Es handelt sich hierbei um ein schwebendes Verfahren – öffentlich über die sozialen Netzwerke die Stimmung anzuheizen, halten wir für bedenklich. Die Liga hat uns zwar informiert, es aber in keiner Weise in Erwägung gezogen, dies mit uns abzusprechen, sodass wir unsere Bedenken vorher hätten äußern können“, sagt Meinertshagen.