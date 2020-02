Förster Team erringt gleich mehrere Bezirksmeistertitel

Osterode. Vom Radsportverein „Frisch auf“ Förste waren fünf Einradmannschaften und drei Kunstradfahrer bei den Bezirksmeisterschaften am Start.

Am Sonntag fanden in der Osteroder Lindenberghalle die diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradfahren statt. Vom Radsportverein „Frisch auf“ Förste waren fünf Einradmannschaften und drei Kunstradfahrer am Start. Dabei gelang es dem Team gleich mehrere Titel zu erringen.

Im 4er Einradfahren der Schülerinnen ist die Nachwuchsmannschaft mit Jonna Peinemann, Hanna Südekum, Viktoria Scheuermann und Katharina Keil Bezirksmeister geworden. Maria Ritter, Carina Schliewe, Kirsten Wilke und Ute Schmidt sind Bezirksmeister im 4er Einrad Frauen vor der 1. Förster Mannschaft mit Luisa und Sofie Waldmann, Annika Wauge und Celin Dienst durch. Frank und Rainer Borchers, Sabrina Gundlach, Carina Schliewe, Maria Ritter und Ute Schmidt erreichten zudem den Bezirksmeistertitel im 6er Einradfahren Elite. Im 4er Einradfahren Elite setzten sich Frank und Rainer Borchers, Sabrina Gundlach und Thomas Binnewies ebenfalls durch.

Im 1er Kunstfahren Schülerinnen U15 belegte in einem großen Teilnehmerfeld Katharina Keil Platz 6, Viktoria Scheuermann Platz 9 und Hanna Südekum Platz 11.

Mit den erreichten Ergebnissen haben sich die Mannschaften des RSV „Frisch auf“ Förste für die diesjährigen Landesmeisterschaften qualifiziert. Die Schülerlandesmeisterschaft findet in Hannover, die Elitemeisterschafte in Seesen statt.