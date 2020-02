Tiefschlaf des SVR nutzt Petershütte für einen Blitzstart

Das Fußballgeschehen kommt nach der Winterpause immer weiter ins Rollen. Am Samstag standen insgesamt sechs Testspiele auf verschiedenen Kunstrasenplätzen an, in denen die Mannschaften sich in Torlaune präsentierten. TuSpo Petershütte - SV Rotenberg 5:1 (3:1). Petershütte legte einen Blitzstart...