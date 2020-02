Pöhlder Schützen dominieren die Wettkämpfe

Kürzlich fanden in Nesselröden die Kreismeisterschaften des KSV Südharz in den Wettbewerben: Luftgewehr-Auflage und Luftgewehr sitzend Auflage statt. „Wir haben uns sehr gut auf diese Meisterschaft vorbereitet“, erklärt Sportleiter Hilmar Lohrengel von der Schützengesellschaft Pöhlde.

Sehr erfolgreich kehrten dann die Teilnehmer der Schützengesellschaft Pöhlde auch aus Nesselröden zurück. Mit im Gepäck hatten die Pöhlder Sportschützen 16 Gold-, 8 Silber-, und 3 Bronzemedaillen und waren damit der erfolgreichste Verein in den Auflagedisziplinen dieser Kreismeisterschaft.

In der Disziplin Luftgewehr-Auflage präsentierte sich das Trio Heidgard Oehne, Dorothea Diederich und Andrea Gruse in ausgezeichneter Verfassung und holte sich mit 936,6 Ringen; die Wertung erfolgt in Zehntelringen, den Kreismeistertitel bei den Senioren I. Platz 6 mit 897,2 Ringen ging an die zweite Mannschaft aus Pöhlde mit den Schützinnen Sylvia Howanitz, Astrid Medrian und Petra Bohn. Den elften Platz belegte Pöhlde 3.

In der Einzelwertung bei den Seniorinnen I ging der zweite Platz mit 306,2 Ringen an Sylvia Howanitz.

Einen Doppelsieg feierten die Pöhlder Sportschützinnen in der Seniorinnenklasse II. Platz eins, und damit Kreismeisterin wurde Dorothea Diederich (313,7) gefolgt von Heidgard Oehne (311,2). Die Plätze 4 und 6 belegten Astrid Medrian (304,2) und Regina Kerl (294,7).Bei den Senioren III gelang Gabriela Ludwig, Hilmar Lohrengel und Günther Schwarz in der Teamwertung mit 932,4 Ringen ein überlegener Sieg vor der Herzberger SG (917,1).

Die zweite Mannschaft der SG Pöhlde mit den Schützen Siegfried Bohn, Wolfgang Medrian und Paul Koch belegten mit 892,2 Ringen den fünften Platz.In der Seniorenklasse III gab es in der Einzelwertung für die Pöhlder wieder einen Doppelsieg. Den Kreismeistertitel holte sich Siegfried Bohn (309,9) vor Hilmar Lohrengel (308,8). Die Plätze fünf bis sieben gingen an Karl-Heinz Kerl, Wolfgang Medrian und Dieter Mönnich.

In der Einzelwertung Seniorinnen III sicherte sich Gabriela Ludwig mit 312,2 Ringen den Kreismeistertitel wie auch Günther Schwarz (311,4) bei den Senioren IV.

Kreismeistertitel verteidigt

Ein weiteres Mal verteidigten die Pöhlder Sportschützen den Kreismeistertitel im Wettbewerb: Luftgewehr sitzend Auflage.In eindrucksvoller Manier wurde das Team um Heidgard Oehne, Andrea Gruse und Dorothea Diederich Kreismeister in der Seniorenklasse I. Sie erzielten hervorragende 942,3 Ringe (Ø 314,1) und verfehlten den bestehenden Kreisrekord aus dem Jahre 2012; gehalten ebenfalls von der SGes. Pöhlde mit 944,9 Ringen, nur knapp. Die Auswahl Pöhlde II mit Sylvia Howanitz, Astrid Medrian und Petra Bohn belegte Platz zwei.

Titelträger in der Einzelwertung bei den Seniorinnen I wurde Sylvia Howanitz (306,5) vor Petra Bohn (302,6). Bei den Seniorinnen II siegte Heidgard Oehne mit ausgezeichneten 314,7 Ringen vor Dorothea Diederich (313,2) und Regina Kerl (304,4).In der Klasse Senioren III gab es in der Teamwertung ebenfalls einen Doppelerfolg.

Pöhlde I mit Gabriela Ludwig, Hilmar Lohrengel und Günther Schwarz siegte mit 931,5 Ringen vor Pöhlde II (911,2). Hier gingen Horst Kube, Karl-Heinz Kerl und Siegfried Bohn an den Start.

Der Einzeltitel bei den Senioren III ging mit 312,6 Ringen an Hilmar Lohrengel aus dem Team Pöhlde I. Platz zwei und drei sicherten sich Horst Kube (307,6) und Karl-Heinz Kerl (304,6) aus der Mannschaft Pöhlde II.Auch Gabriela Ludwig (306,9) und Günther Schwarz (312,0) wurden Kreismeister in ihren Klassen.