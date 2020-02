Damen der BG 74 Göttingen verlieren gegen Eisvögel Freiburg

Göttingen. Die Veilchen Ladies müssen sich in der Damen-Basketball-Bundesliga mit 51:54 (27:29) geschlagen geben und bleiben weiterhin auf Rang acht.

Die Durststrecke der Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Damen-Basketball-Bundesliga hält an. Das Team von Headcoach Goran Lojo unterlag vor heimischer Kulisse den Eisvögeln USC Freiburg mit 51:54 (27:29) und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge. Die BG-Damen bleiben zwar auf Rang acht, haben allerdings nur noch vier Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz.

Die Partie gegen die Gäste aus dem Breisgau vor nur etwa 250 Zuschauern war über 40 Minuten äußerst umkämpft. Keiner der beiden Kontrahenten konnte sich entscheidend vom Gegner absetzen. Nach dem ersten Viertel hieß es 11:10 für die Gäste. Zur Pause lagen die Flippo Baskets mit zwei Zählern hinten, obwohl sie aus einem zwischenzeitlichen 13:21 eine 23:21-Führung gemacht hatten. Allerdings ließen die Göttingerinnen zu viele Chancen liegen und offenbarten auch Schwächen von der Freiwurflinie.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Match, in dem die Gäste allerdings nicht mehr die Führung abgaben. Vier Minuten vor Schluss schien beim 42:52 die Entscheidung schon gefallen, BG-Guard Jennifer Crowder machte die Partie mit einem Dreier zum 51:52 in der letzten Minute aber noch einmal spannend. Die Eisvögel konterten jedoch und der letzte BG-Wurf verfehlte das Ziel – die Niederlage war perfekt.

Beste Werferinnen der Veilchen Ladies waren Megan Mullings mit zwölf sowie Crowder mit elf Punkten. Bei Freiburg, das früh auf Centerin Samantha Fuehring verzichten musste (Disqualifikation nach einem unsportlichen und technischen Foul), trafen gleich drei Spielerinnen zweistellig.