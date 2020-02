Basketballerinnen der BG 74 Göttingen empfangen Freiburg

Göttingen. Für die Veilchen Ladies kommt es gegen die Eisvögel zu einem Duell um die Playoff-Plätze. Nach zwei Niederlagen in Serie soll wieder ein Sieg her.

Es geht Schlag auf Schlag für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen. Nur eine Woche nach der 72:81-Niederlage gegen den TSV Wasserburg steht das nächste Heimspiel in der Damen-Basketball-Bundesliga auf dem Programm. Am Sonntag um 16 Uhr sind die Eisvögel USC Freiburg in der FKG-Halle zu Gast. In diesem Duell geht es auch um den direkten Vergleich zwischen beiden Teams.

Trotz der beiden Niederlagen in Saarlouis und zu Hause gegen Wasserburg halten sich die Veilchen Ladies weiterhin auf dem achten Rang, der gerade noch die Teilnahme an den Playoffs sichert. Auf den BC Pharmaserv Marburg als unmittelbaren Verfolger hat das Team von BG-Headcoach Goran Lojo einen Vorsprung von sechs Punkten. Marburg allerdings hat noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Umso wichtiger wäre es, wenn am Sonntag ein Sieg gegen Freiburg gelingt.

Etwas dagegen hat Freiburgs Headcoach Hanna Ballhaus, die in Göttingen bestens bekannt ist. Seit drei Jahren sorgt sie nun bei den Breisgauern für Konstanz an der Seitenlinie. In dieser Spielzeit feierten die Eisvögel schon einige nicht unbedingt erwartete Siege und stehen zwei Punkte vor Göttingen auf Rang sechs. Die Flippo Baskets wissen um die Schwere der Aufgabe, wollen aber alles daran setzen, mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs zu machen. Sollte dabei noch der direkte Vergleich gewonnen werden – das Hinspiel endete 66:69 – wäre das aus BG-Sicht umso schöner.