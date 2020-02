VfL 08 Herzberg überzeugt bei Hallenturnier in Northeim

Durchaus erfolgreich verlief die Teilnehme der Fußballer des VfL 08 Herzberg und der dritten Mannschaft des TuSpo Petershütte am 1. Langenholtenser Kaufland Cup, der in der Schuhwallhalle in Northeim ausgetragen wurde. Der VfL belegte den zweiten Platz, die Petershütter wurden im Achter-Feld...