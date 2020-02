SV RW Hörden punktet im Tischtennis-Abstiegskampf

Hörden. Die ersten Herren besiegen in der 1. Kreisklasse den TTC Hattorf III und können sich etwas Luft verschaffen. Die Jugend unterliegt im Pokal hauchdünn.

Im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse ein wenig Luftholen kann die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden nach dem 7:4-Erfolg gegen den TTC Hattorf III.

Wie in den letzten Spielen siegten beide Eingangsdoppel mit Axel Peters/Felix Klawonn und Michael Diekmann/Joachim Peters zur 2:0-Führung, die anschließend von Michael Diekmann und Joachim Peters auf 4:2 ausgebaut werden konnte. Michael Diekmann avancierte zum Matchwinner, da er auch sein zweites Einzel gewann. Nachdem Felix Klawonn punktete, machte Diekmann im Schlussdoppel mit Joachim Peters den Sieg perfekt.

Der Tabellenführer der 3. Kreisklasse, der TSV Schwiegershausen II, war für die zweite RW-Mannschaft zu stark. Rouven Kowalski im Einzel und an der Seite mit Rolf Bierwirth im Doppel erspielten die beiden Punkte. Zwei Spiele gingen knapp im fünften Satz verloren, ansonsten wäre die 2:7-Niederlage nicht so hoch ausgefallen.

Spannender Pokalfight

Das Pokalspiel der ersten Jugend gegen den TTC Göttingen war ein spannender und nervenaufreibender Pokalfight, in dem sich Hörden am Ende mit 3:4 geschlagen geben musste. Vier der sieben Spiele gingen über die volle Distanz. Zu Beginn gewann Maximilian Peter sein Einzel und Lukas Schreiber drehte sein Spiel noch mit 11:9 im Entscheidungssatz zur 2:1 Führung. Danach kam die entscheidende Phase des Spiels, in der sich das Doppel Ilian Chmarna/Klaas Lips und Peter im Einzel nach starker Leistung knapp im fünften Satz geschlagen geben mussten. Schreiber gewann erneut zum Ausgleich, aber Chmarna musste nach Satzführung die weiteren Sätze jeweils mit 9:11 abgeben.

Die dritte Jugend sammelt in ihrer ersten Halbserie weiter Erfahrung bei den Punktspielen und musste sich mit 1:9 gegen den TTV Scharzfeld geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für die Rot-Weißen gegen den Tabellenführer der 2. Kreisklasse erkämpft Finley Hausmann.