Veilchen Ladies empfangen den Tabellenzweiten Wasserburg

Göttingen. Beide Mannschaften kassierten in der Damen-Basketball-Bundesliga am vergangenen Wochenende überraschende Niederlagen und wollen nun wieder siegen.

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen empfangen am Sonntag um 16 Uhr im heimischen FKG den TSV Wasserburg. Ein Duell mit hoher Brisanz, denn die beiden Teams mussten am vergangenen Wochenende in der Damen-Basketball-Bundesliga nicht unbedingt erwartete Niederlagen hinnehmen.

Der Tabellenzweite unterlag in heimischer Halle gegen die Eisvögel USC Freiburg mit 60:70. Auch die BG musste beim 68:95 in Saarlouis einen herben Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz hinnehmen. Deshalb werden beide Teams alles daran setzen, mit einem Sieg in die Erfolgsspur zurück zu kehren.

Mit dem mehrfachen deutschen Meister gastiert ein Team, das bislang elf Siege und vier Niederlagen auf seinem Konto hat und damit Rang zwei in der Tabelle belegt. Die Mannschaft vom Inn hat gegenüber den Vorjahren deutlich mehr deutsche Spielerinnen im Kader. Stark besetzt ist der Serienmeister aus Bayern auch auf den Ausländerpositionen. Lojo hat daher einen besonderen Wunsch: „Die Atmosphäre im FKG ist wirklich einmalig in der Bundesliga. Ich wünsche mir eine volle Halle, damit die Mannschaft so richtig unterstützt wird.“