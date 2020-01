Junge Handballerinnen der JMSG begleiten Bundesligastars

Ein tolles Erlebnis wartete auf die Nachwuchs-Handballerinnen der weiblichen D-Jugend der JMSG HSG Rhumetal/HSG oha, sie durften als Einlaufkids beim Bundesligisten MT Melsungen in der Partie gegen HBW Balingen-Weilstetten in der Rothenbachhalle in Kassel mit auf das Spielfeld laufen.

Die Handwerkskammer Kassel, von der die Einlaufkinder präsentiert werden, hatte für 15 Spielerinnen der JMSG die Entscheidung getroffen. Am Vormittag des Spieltages ging es in Begleitung von Jürgen Oehne, Lena Sacher und Andrea Schirmer, den Trainern und Betreuern des Teams, mit einigen Familien der Spielerinnen in die Kasseler Rothenbachhalle. Zunächst gab es Eintrittskarten und T-Shirts, dann wurde sich schnell umgezogen zum Fotoshooting mit Henner, dem Maskottchen der MT Melsungen.

Bundesliga hautnah erleben

Die Mädchen konnten die Spieler der MT und des HBW beim Aufwärmen beobachten, dann wurde es spannend, weil sie die Spieler hautnah erleben durften. Zunächst liefen die Gäste in Begleitung von Einlaufkids aus Lohfelden auf. Dann folgte der Auftritt der JMSG-Mädchen. Tobias Reichmann, der als Kapitän den erkrankten Finn Lemke vertrat, führte seine Mannschaft an. Begleitet wurde er von Rubina Schirmer. Lara Hofemann war mit Marino Maric, EM-Zweiter mit Kroatien, unterwegs. Sina Friedrichs hatte sich Kai Häfner gewünscht und tatsächlich durfte sie den ehemaligen Recken begleiten. Tedda Stöpler blieb beim bombigen Torwart Nebojsa Simic, Julius Kühn und alle weiteren Spieler folgten und wurden perfekt von der JMSG begleitet.

Die Stimmung der JMSG war anschließend bombig und es wurde lautstark die Mannschaft der Melsunger angefeuert. Zur Halbzeit führten die Nordhessen bereits, am Ende wurde das Spiel mit 36:23 gewonnen. Im Anschluss trafen sich alle noch einmal auf dem Spielfeld zu Fotos und Unterschriften wieder. Besonders Häfner, Reichmann, Felix Danner und Timm Schneider nahmen sich für die Einlaufkids jede Menge Zeit.