Die zweiten Herren des TTC GW Herzberg müssen beißen

Herzberg. Die Reserve der Welfenstädter kommt in der Kreisliga zum Rückrundenstart noch nicht in Schwung. Deutlich besser läuft es bei den Landesliga-Damen.

Während einige der Teams beim TTC GW Herzberg, zum Beispiel die erste Herrenmannschaft, erst später in die Rückrunde einsteigen, haben andere Mannschaften bereits volles Programm.

So die erste Damenmannschaft, die bereits ihr drittes Spiel in der Landesliga absolvierte – und zugleich den dritten Sieg feierte. Die Herzbergerinnen traten beim SSV Neuhaus II (bei Wolfsburg) in der Aufstellung Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht an. Die Truppe fuhr mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Autostadt, in der Hinrunde war gegen den SSV der einzige Sieg gelungen. Nach ausgeglichenen Doppeln konnte sich im weiteren Verlauf keiner der Mannschaften absetzen, erst beim 4:3 sorgten alle TTC-Spielerinnen mit Siegen für einen 7:4-Vorsprung, den Ronja Recht durch ihr zweites gewonnenes Einzel zum 8:5-Sieg ummünzte. Die Damen haben aktuell mit Rang sechs die beste Platzierung in ihrer Landesliga-Saison erreicht.

Ebenfalls Rang sechs belegen die zweiten Damen in der Bezirksliga, die zum Führenden TV Bilshausen reisen mussten. Hier kassierten die Grün-Weißen die erwartete Niederlage, wobei beim 3:8 Alina Steinmetz (2) und das Doppel Steinmetz/Joline Klemm ihren Gegnerinnen überlegen waren.

Jugend weht rauer Wind um die Nase

Den Spielern der ersten Jugend weht in der Bezirksklasse nach ihrem Aufstieg jetzt ein etwas rauerer Wind ins Gesicht. Beim 0:7 gegen den Spitzenreiter MTV Vienenburg zeigten Jamie Joel Hampel, Sophia Helbing, Nico Beck und Maxim Ruder Kampfgeist, hatten auch einige knappe Sätze, insgesamt reichte es jedoch noch nicht zum Erfolg. Das Antreten in der nächsthöheren Spielklasse war von Anfang an mit Betreuer Michael Recht als Test geplant, um weitere Spielpraxis zu sammeln und gegen neue Gegner zu spielen, die im Nordharzgebiet erfahrungsgemäß durch die Bank weg als stärker einzustufen sind.

Mit veränderter Aufstellung gegenüber dem Hinspiel traten die Männer des TTC Herzberg II in der Kreisliga gegen den FC Windhausen an und mussten gegen den Tabellennachbarn eine 3:7-Niederlage einstecken. Ohne Sebastian Lagerhausen, dafür wieder mit Michel Kümmel, konnten nur das Doppel Winter/Winter sowie zweimal Kevin Winter punkten. Auch aus der vorangegangenen Ansetzung gegen den TTC Lonau wurde nur ein 6:6 erzielt. Zwei Doppel und vier Einzelerfolge von Michael Winter, Kevin Winter (2) und Jörg Zupke reichten nicht aus, um den Akteuren aus dem Ortsteil beide Punkte abzujagen.

Für die zweite Jugend startete die Woche mit einem glatte 10:0 beim TTC Pe-La-Ka, hier rückte Illia Koval aus der dritten Mannschaft auf, um Alina Weber, Maximilian Harenberg und Celine Tramowski zu unterstützen. Die Nieft-Zwillinge zusammen mit Alina Weber und Leon Sauer hatten dann mit TTK Gittelde-Teichhütte an eigenen Tischen einen unangenehmen Gegner, der beim 4:6 seinen Status als Tabellenzweiter untermauerte.

Markowski holt den Ehrenpunkt

Recht klare Ergebnisse gab es im Spiel der dritten Jugend gegen den TTV Scharzfeld. Hier merkte man Niels Vogt, Jona Christian Wedemeyer, Luis Markowski und Finn Kevin Schaper trotz allen Kampfgeistes an, dass sie noch nicht lange im Punktspielbetrieb dabei sind. Den Ehrenpunkt holte Luis Markowski nach einem Fünfsatz-Spiel.

Drei Ergebnisse aus den Pokal-Wettbewerben liegen vor: Die Auswahl der dritten Herren scheiterte an SuS Tettenborn mit 1:4, den Punkt holte Florian Huppert. Gegen die dritte Garnitur des SuS setzten sich die vierten Herren mit 4:1 durch, es spielten Raja Schrader, Gerhard Walter und Holger Leck. In die nächste Runde ist auch die sechste Mannschaft eingezogen. Daniel Sattler, Manfred Becker und Michael Brakel durften nach einem hart erkämpften 4:3-Sieg über TTC Hattorf IV jubeln.