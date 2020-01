Die Nachwuchsteams der Harzer Falken feiern Siege

Braunlage. Sowohl die U13-Mannschaft als auch das U17-Team der SG Braunlage/Ilmenau setzt sich in den Begegnungen des Wochenendes durch.

Jeweils erfolgreich verliefen die vergangenen Eishockeyspiele für die U13 und U17 der SG Harzer Falken/Kickelhahn Rangers.

Einen deutlichen Sieg fuhr die U13 der SG Ilmenau/Braunlage im Leipziger Kohlrabizirkus ein. Der arg ausgedünnte Kader mit nur zwei Angriffsreihen ließ zunächst einige Befürchtungen aufkommen, zumal das Heimspiel gegen die Gastgeber der SG Leipzig/Chemnitz im Dezember mit 1:5 verloren ging.

Diesmal sollte der Spieß umgedreht werden. Die Falken-Rangers waren von Beginn an das spielbestimmende Team und ließen sich auch nicht vom überraschenden Rückstand aus der Ruhe bringen (9.). Felix Schade traf zum wichtigen 1:1 (10.) und läutete einen Sturmlauf ein. Am Ende setzte sich die SG Ilmenau/Braunlage satt mit 9:2 durch und kehrte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der ODM-Leistungsklasse II zurück.

In einem spannenden Spiel vor heimischer Kulisse im Wurmbergstadion setzte sich die U17 der Spielgemeinschaft gegen die SG Rostock/Timmendorf mit 7:4 durch. Nach einem schnellen und intensiven Drittel stand es 1:1, auch im zweiten Drittel wurde um jeden Pass und Schuss gekämpft. Mit einer knappen 3:2-Führung gingen die Hausherren in den Schlussabschnitt, trafen dann aber noch vier Mal ins gegnerische Tor. Erfolgreich für die Jungfalken waren Julian Grondey (2), Pawel Koroljow (2), Noah Riemann (2) sowie Franjo Reuter.