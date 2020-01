VCP-Herren erkämpfen das Minimalzahl

Die Verbandsligavolleyballer des 1. VC Pöhlde erreichten am Samstag ihr Minimalziel in der Herzberger Mahntehalle. Einen Sieg konnte die Mannschaft von Jonas Böttcher vor heimischem Publikum holen und kletterte in der Tabelle damit vorübergehend einen Platz nach oben. Der VCP hatte den VfL...